Соковиті та ніжні котлети з нотками сиру: готуємо за рецептом з Нідерландів
21 січня 2023, 20:31Читать новость на русском
Джерело:Smaker
Котлети – це універсальна страва, яка має свою варіацію у кожному куточку світу. Якщо вам подобаються сирні нотки у соковитому м'ясі, тоді обов'язково спробуйте скористатися нідерландською варіацією.
Напевно, кожен знає, що сир – це одна з головних візитівок Нідерландів. У місцевій кухні шматочки цього продукту кладуть навіть у котлети, і повірте – результат виходить дуже смачним. Якщо ви фанат поєднання сиру та м'яса, то просто мусите спробувати цей рецепт.
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Рецепт котлет по-нідерландськи
Час: 30 хвилин
Порцій: 3 – 4
Котлети з сиром – особлива насолода / Фото Smakosze
Інгредієнти:
- 500 грамів фаршу;
- 300 грамів тертого жовтого сиру;
- 1 цибулина;
- сіль та перець до смаку;
- 2 яйця та панірувальні сухарі.
Приготування:
- Перекладаємо фарш у миску. Додаємо дрібно нарізану цибулю та тертий сир. Ретельно змішуємо інгредієнти та ставимо у холодильник на годину. За бажанням можна додати улюблені спеції або трави.
- Дістаємо фарш, змочуємо руки водою та формуємо котлети.
- Змішуємо панірувальні сухарі з яйцями, обвалюємо котлети у цій суміші.
- Смажимо котлети на середньому вогні до золотистого кольору. Олія повинна бути добре розігрітою.
- Найкраще котлети смакують з картоплею та салатом.
Смачного!