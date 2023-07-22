Більше ніж просто котлети: рецепт ситного обіду з цукіні та сиру

22 липня 2023, 10:54
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Скільки страв ви знаєте з цукіні чи кабачків? Мабуть, чимало. Ми підготували ще один цікавий рецепт у вашу скарбничку.

В сезон цукіні чи кабачків ми часто готуємо різноманітні овочеві рагу, запіканки чи ікру. Та чи куштували ви котлети з цукіні? Чудово доповнить смак страв начинка з сиру, який так апетитно витікати після смаження.

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Рецепт котлет з цукіні та сиру

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 600 грамів цукіні чи кабачків;
 – 150 грамів твердого сиру;
 – 50 грамів сиру кубиками;
 – 3 столові ложки сухарів для панірування;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Цукіні ретельно промиваємо та відрізаємо хвостики. Натираємо на тертці та даємо настоятись 10 – 15 хвилин.
  • Віджимаємо воду та додаємо всі інгредієнти: натертий твердий сир, панірувальні сухарі. Додаємо всередину кубики сиру та закриваємо котлети.
  • Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо котлети по 7 – 8 хвилин з кожної сторони.
  • Подаємо котлети з цукіні та сиру з улюбленим соусом або сметаною.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак