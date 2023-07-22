В сезон цукіні чи кабачків ми часто готуємо різноманітні овочеві рагу, запіканки чи ікру. Та чи куштували ви котлети з цукіні? Чудово доповнить смак страв начинка з сиру, який так апетитно витікати після смаження.

Читайте також "Легко!" на кухні, смачно на столі: готуємо швидкі страви з улюбленими нагетсами

Рецепт котлет з цукіні та сиру

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 600 грамів цукіні чи кабачків;

– 150 грамів твердого сиру;

– 50 грамів сиру кубиками;

– 3 столові ложки сухарів для панірування;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Цукіні ретельно промиваємо та відрізаємо хвостики. Натираємо на тертці та даємо настоятись 10 – 15 хвилин.

Віджимаємо воду та додаємо всі інгредієнти: натертий твердий сир, панірувальні сухарі. Додаємо всередину кубики сиру та закриваємо котлети.

Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо котлети по 7 – 8 хвилин з кожної сторони.

Подаємо котлети з цукіні та сиру з улюбленим соусом або сметаною.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати засолені огірки на зиму.