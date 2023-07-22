В сезон цукіні чи кабачків ми часто готуємо різноманітні овочеві рагу, запіканки чи ікру. Та чи куштували ви котлети з цукіні? Чудово доповнить смак страв начинка з сиру, який так апетитно витікати після смаження.
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Рецепт котлет з цукіні та сиру
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Цукіні ретельно промиваємо та відрізаємо хвостики. Натираємо на тертці та даємо настоятись 10 – 15 хвилин.
- Віджимаємо воду та додаємо всі інгредієнти: натертий твердий сир, панірувальні сухарі. Додаємо всередину кубики сиру та закриваємо котлети.
- Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо котлети по 7 – 8 хвилин з кожної сторони.
- Подаємо котлети з цукіні та сиру з улюбленим соусом або сметаною.
Смачного!