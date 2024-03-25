Для чого додавати у фарш смажену цибулю: поширені помилки у приготуванні котлет

Котлети з фаршу – це класика для обіду. Готуються швидко і просто, що робить їх ідеальною опцією для сучасного динамічного життя.

Котлети з гречкою або пюре – немає смачнішого обіду за це поєднання. Проте є ряд кроків, яких варто уникати, коли ви готуєте котлети.

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Хліб чи панірувальні сухарі

Існує два табори щодо приготування котлет: один каже, що всередину слід додавати панірувальні сухарі, а інший – що слід намочити хліб та з’єднати його з м’ясом.

Однак варто пам'ятати і про третю опцію – панірувальні сухарі, з ними м'ясо може вийти ідеально соковитим. Тільки не варто поєднувати їх з розм'якшеним хлібом, інакше котлети вийдуть жорсткими.

Неймовірна страва / Фото unsplash

Готовий фарш

Хоча готовий фарш, розкладений на лотки, є великою зручністю, набагато краще перемолоти шматок лопатки вдома. Таким чином ми точно знаємо, що всередині.

Цибуля і часник

Одним з інгредієнтів котлет з фаршу є цибуля. Не додавайте її в сирому вигляді. Обсмажте нарізаний овоч на сковороді з олією або вершковим маслом до золотистої скоринки. Не забудьте додати продавлений часник, це збагатить смак і аромат наших котлет.

Замало олії

На сковороді розігрійте велику кількість олії. Це забезпечить рівномірне пропікання котлет.

Не кладіть на сковороду занадто багато котлет одночасно, бо це знизить температуру олії, з м’яса буде текти вода і воно буде не таким смачним.

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