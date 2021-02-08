Як приготувати соковиті котлети з грибами та сиром: простий рецепт

8 лютого 2021 , 12:35
Читать новость на русском

Джерело:

Наша Ряба

Якщо вам набридли традиційні страви з курки, ми радимо приготувати соковиті котлети з грибами та сиром. Ми впевнені, що такі курячі котлети стануть улюбленими у вашій родині!

Смачна та ароматна м'ясна страва сподобається дорослим і дітям. Золота хрустка скоринка ззовні та соковита начинка всередині з додаванням грибів і сиру чудово доповнюють страву.

Читайте також Як приготувати нагетси з курячої грудки: рецепт на будь-який смак

Як приготувати соковиті котлети з грибами

Інгредієнти⁣⁣⁣:
– 600 грамів курячого фаршу;
– 2 яйця;
– 2 цибулі;
– 30 мілілітрів вершків 20%;
– 30 грамів панірувальних сухарів;
– сіль, перець.
– соняшникова олія.

Інгредієнти ⁣⁣⁣ для начинки:
– 5 шт. грибів (печериці);
– 100 грамів сиру (Чедер/Моцарела);
– кріп.

  1. Для приготування заздалегідь розморозьте фарш.
  2. Помийте гриби, наріжте скибочками, обсмажте на пательні зо золотої скоринки.
  3. Помийте кріп, подрібніть ножем. Сир наріжте маленькими кубиками. У мисці змішайте кріп з сиром, додайте гриби, перемішайте.
  4. Почистіть цибулю, наріжте напівкільцями, обсмажте на пательні до золотої скоринки. Зніміть з вогню, подрібніть у блендері.
  5. У мисці з'єднайте фарш з цибулею, додайте сіль, перець, вершки, панірувальні сухарі, ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
  6. Окремо у мисці збийте яйця. Викладіть сухарі у миску.
  7. Розділіть фарш на 7 частин. З кожної частини фаршу з більшої частини сформуйте кульку, притисніть, викладіть усередину начинку. Зверху накрийте меншою частиною і сформуйте овальної форми котлету.
  8. Кожну котлету занурте у яйце, обваляйте в сухарях.
  9. На розігріту пательню з олією викладіть котлети, обсмажте з обох сторін протягом 4-5 хвилин до рум’яної скоринки.
  10. Розігрійте духовку до температури 150 градусів, відправте запікатись у духовку протягом 15 хвилин. Відкладіть готові котлети на паперові серветки, щоб забрали на себе олію, яка залишиться на сухарях.
  11. Подавайте котлети гарячими. Смачного!