Коттбуллар: як приготувати традиційні шведські фрикадельки – рецепт як в IKEA

Ми впевнені, що знамениті фрикадельки за рецептом IKEA стануть улюбленими у вашій родині!
Джерело: IKEA
Шанувальники популярного у всьому світі коттбуллар, або як їх ще називають фрикадельки, відтепер можуть приготувати їх вдома за популярним рецептом.
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Через закриття більшості ресторанів у зв'язку із пандемією IKEA вирішила опублікувати свій знаменитий рецепт шведських фрикадельок зі спеціальним соусом.
Згідно з цим рецептом у вас вийде близько 16-20 ароматних та соковитих фрикадельок.
Як приготувати фірмові фрикадельки коттбуллар
Фрикадельки
Інгредієнти:
–500г яловичого фаршу;
– 250 г свинячого фаршу;
– 1 цибулина дрібно нарізана;
– 1 зубчик часнику;
– 100 г сухарів;
– 1 яйце;
– 5 столових ложок незбираного молока;
– Сіль і перець на смак.
Шведський вершковий соус
Інгредієнти:
– 40 г вершкового масла;
– 40 г борошна;
– 150 мл овочевого бульйону;
– 150 мл яловичого бульйону;
– 150 мл повноцінних вершків;
– 2 чайні ложки соєвого соусу;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці.
- Добре змішайте яловичину і свинину – розбийте всі грудочки. Додати дрібно нарізану цибулю і зубчик часнику, панірувальні сухарі та яйце і перемішати. Додати молоко і добре заправити сіллю і перцем.
- Сформуйте суміш у невеликі круглі кульки. Покладіть на чисту тарілку, накрийте кришкою та поставте в холодильник на 2 години (щоб вони тримали форму під час варіння).
- Нагрійте на сковороді олію на середньому вогні. Як тільки вона прогріється, обережно додаємо кульки та смажимо їх з усіх боків.
- Обсмажені фрикадельки відправте в духовку розігріту до 180 градусів та готуйте ще 30 хвилин.
Як приготувати шведський вершковий соус
- На сковороді розтопити масло. Повільно додайте борошно, постійно помішуючи віночком, і продовжуйте варити близько 2 хвилин, завдяки чому борошно повинно прокипіти. Додайте овочевий і яловичий бульйон і продовжуйте помішувати.
- Додайте вершки, соєвий соус і діжонську гірчицю, доведіть до кипіння і дайте соусу загуснути. Продовжуйте помішувати.
- Подавайте фрикадельки з соусом до картоплі. Смачного!