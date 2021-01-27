Коттбуллар: як приготувати традиційні шведські фрикадельки – рецепт як в IKEA

27 січня 2021 , 22:11
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Ми впевнені, що знамениті фрикадельки за рецептом IKEA стануть улюбленими у вашій родині!

Джерело: IKEA

Шанувальники популярного у всьому світі коттбуллар, або як їх ще називають фрикадельки, відтепер можуть приготувати їх вдома за популярним рецептом.

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Через закриття більшості ресторанів у зв'язку із пандемією IKEA вирішила опублікувати свій знаменитий рецепт шведських фрикадельок зі спеціальним соусом.

Згідно з цим рецептом у вас вийде близько 16-20 ароматних та соковитих фрикадельок.

Як приготувати фірмові фрикадельки коттбуллар

Фрикадельки

Інгредієнти:
–500г яловичого фаршу;
– 250 г свинячого фаршу;
– 1 цибулина дрібно нарізана;
– 1 зубчик часнику;
– 100 г сухарів;
– 1 яйце;
– 5 столових ложок незбираного молока;
– Сіль і перець на смак.

Шведський вершковий соус

Інгредієнти:
– 40 г вершкового масла;
– 40 г борошна;
– 150 мл овочевого бульйону;
– 150 мл яловичого бульйону;
– 150 мл повноцінних вершків;
– 2 чайні ложки соєвого соусу;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці.
  1. Добре змішайте яловичину і свинину – розбийте всі грудочки. Додати дрібно нарізану цибулю і зубчик часнику, панірувальні сухарі та яйце і перемішати. Додати молоко і добре заправити сіллю і перцем.
  2. Сформуйте суміш у невеликі круглі кульки. Покладіть на чисту тарілку, накрийте кришкою та поставте в холодильник на 2 години (щоб вони тримали форму під час варіння).
  3. Нагрійте на сковороді олію на середньому вогні. Як тільки вона прогріється, обережно додаємо кульки та смажимо їх з усіх боків.
  4. Обсмажені фрикадельки відправте в духовку розігріту до 180 градусів та готуйте ще 30 хвилин.


Як приготувати шведський вершковий соус

  1. На сковороді розтопити масло. Повільно додайте борошно, постійно помішуючи віночком, і продовжуйте варити близько 2 хвилин, завдяки чому борошно повинно прокипіти. Додайте овочевий і яловичий бульйон і продовжуйте помішувати.
  2. Додайте вершки, соєвий соус і діжонську гірчицю, доведіть до кипіння і дайте соусу загуснути. Продовжуйте помішувати.
  3. Подавайте фрикадельки з соусом до картоплі. Смачного!