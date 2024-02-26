Особлива закуска: готуємо ковбасу у листковому тісті за 15 хвилин
26 лютого 2024, 18:37Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Ковбаса у тісті – та закуска, яка до вподоби дорослим і дітям. Як тільки вона з’являється на столі, її миттю змітають. Готуйте одразу подвійну порцію!
Це дуже простий рецепт смачної закуски. Така ковбаса у тісті підходить для вечірки або як чудове доповнення до супу.
Не пропустіть Не допустіть цих помилок: як готувати макарони, щоб вони вийшли ідеальними
Сосиски у тісті
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
– 375 грамів листкового тіста;
– 500 грамів ковбаси;
– 1 столова ложка майорану.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 220 градусів С.
- Розріжте листкове тісто вздовж на 2 смужки, шириною приблизно 15 сантиметрів.
- При необхідності очистіть ковбасу та наріжте шматочками довжиною, що відповідає ширині смужок листкового тіста.
- Загорніть кожен шматок ковбаси в один шар листкового тіста, потім наріжте скибочками приблизно 2 сантиметри.
- Нанизайте їх на шпажки, приблизно по 4 скибочки на кожну шпажку.
- Викладіть на велике деко, застелене папером для випічки.
- Посипте майораном.
- Випікайте приблизно 25 – 30 хвилин до рум’яної скоринки.
Як обрати готове листкове тісто у магазині
Є кілька видів листкового тіста пісне та дріжджове. У його складі має бути всього кілька інгредієнтів. Це пшеничне борошно вищого ґатунку, маргарин, лимонна кислота та сіль.
Також варто звернути увагу на температуру, при якій тісто зберігається в магазині – вона не повинна була нижче -18 градусів.Чому ваш суп не вийшов: можливо, ви допустили ці помилки.