Приготування макаронів може здатися простим та легким завданням, проте незнання певних деталей може призвести до епічних наслідків. До прикладу, на те, що спосіб і час приготування макаронних виробів залежить від виду борошна, з якого готувалися макарони, зважає далеко не кожен. Чи варто солити воду, чи можна обмивати водою готові вироби – читайте у матеріалі Смачно 24.

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Недостатня кількість води або солі

Пам’ятайте, що під час варіння макарони збільшуються в об’ємі. Саме тому слід обирати правильний посуд та об’єм води. Сіль допомагає підкреслити смак макаронів і запобігає їхньому прилипанню. Недодання солі до води під час приготування може призвести до того, що макарони будуть без смаку.

Чудова страва / Фото unsplash

Олія та інші додатки

Досі поширений популярний міф, що додавання жиру у воду запобігає злипанню макаронних виробів. З одного боку це правда, але якщо ви готуєте макарони для подачі з соусом, краще від цього відмовитися, оскільки соус може стати зарідким і жирним.

Недостатнє або надмірне змішування макаронів з соусом може призвести до того, що вони неоднаково просочуються смаком або навіть розбиваються.

Переварені або недоварені

Часто проблема липкої або розколотої пасти є результатом перемішування під час приготування. Суть не в тому, щоб не перемішувати, але ви повинні знати, коли це робити. Відразу після кидання макаронів у воду слід перемішати їх (бажано дерев’яною ложкою, що не вплине на структуру макаронів). Процедуру слід виконувати максимум перші п’ять хвилин, повторюючи послідовно кожні 30 – 40 секунд.

Варіння макаронів на занадто великому вогні або надто довго може призвести до їх переварювання, що перетворить їх на одну суцільну масу. З іншого боку, недоварені макарони будуть жорсткими та неприємними на смак.

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