Ковбаски та гарбуз: рецепт неймовірної осінньої печені

Вже зараз чи не у кожному домі буде багато гарбуза. Хелловін ще не скоро, тому спробуємо приготувати з овоча надзвичайно смачну страву.

Підсмажені ковбаски – чудове доповнення до дещо солодкого гарбуза. Їхнє поєднання подарує справжній фонтан смакових вражень.

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Готувати страву дуже легко, а результат із залишком покриє витрачені зусилля.

Рецепт гарбуза з ковбасками

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Страви з гарбуза – особливі / Фото Pinerest

Інгредієнти

вершкове масло – 50 грам;

свіжі ковбаски з сирого м'яса – 6 штук;

цибуля – 2 штуки;

часник – 3 зубчики;

невеличкий гарбуз або третина великого;

цукрова пудра – 1 чайна ложка;

винний оцет – 1 чайна ложка;

болгарський червоний перець – 2 штука;

консервована квасоля – 1 півлітрова банка;

сіль та перець;

свіжа зелень.

Приготування

Розігрійте половину вершкового масла у великій жаростійкій каструлі на середньому вогні, обсмажте ковбаси до золотисто-коричневого кольору з усіх боків. Додайте масло, що залишилося, та дрібно порізану цибулю. Протушкуйте близько трьох хвилин, тоді додайте дрібно порізаний часник та болгарський перець і ще протушкуйте суміш. Почистьте гарбуз від шкірки та насіння. Поріжте гарбуз невеличкими шматочками. Додайте до ковбасок разом з винним оцтом, як слід перемішайте та тушкуйте на великому вогні, доки більша частина рідини не випарується. Розігрійте духовку до 180 градусів. Додайте до ковбасок цукор, консервовану квасолю та приправте на свій смак сіллю та перцем. Доведіть суміш до кипіння, потім поставте суміш в духовку на одну годину. Ковбаски мають бути готовими, а гарбуз ніжним та м'яким. Перед подачею прикрасьте печеню зеленню.

Смачного!