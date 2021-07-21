Клопотенко нагодував борщем учасників українсько-британських військових навчань Козак Мейс 2021

Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко на запрошення командувача Сухопутних військ ЗС України генерал-полковника Олександра Сирського влаштував справжнє гастрономічне свято для учасників українсько-британських військових навчань "Козак Мейс-2021".

Український кухар разом з військовим кухарем 4 батальйону Королівського Шотландського полку Збройних Сил Великої Британії, в польових умовах приготував справжній борщ. Щоправда, Євген додав до традиційної української страви свої нотки унікальності смаку за допомогою особливих інгредієнтів.

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Він приготував його на качці з додаванням дещо незвичних інгредієнтів – польових трав.



Євген Клопотенко / Фото фейсбук сухопутних військ ЗС України

Український борщ Клопотенко подавав для британських, американських та канадських союзників.



Євген Клопотенко / Фото фейсбук сухопутних військ ЗС України

Тож присутні гості з країн-членів НАТО мали можливість доторкнутися до сучасного українського кулінарного мистецтва прямо на полігоні Широколанівського Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів.

Британські партнери також поділилися власними кулінарними традиціями та почастували присутніх традиційним шотландським хаґґісом та десертами.



Частування на полігоні / Фото фейсбук сухопутних військ ЗС України

з англ.– це національна шотландська страва з баранячого ліверу: серця, печінки та легень. Ці інгредієнти подрібнюють з цибулею, салом, вівсяної крупи та спеціями й готують в баранячому шлунку. Зовні страва схожа домашню кров'янку.



Класичний Хаґґіс / Фото Смак юа

Як все відбувалося – дивіться у відео:

Нагадаємо вам, що саме– українську національну страву, Євген Клопотенко подав для включення до списку нематеріальної культурної спадщини