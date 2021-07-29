Справжній десерт нашого дитинства: домашні козинаки з насіння соняшника та меду

29 липня 2021 , 12:27
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

З якими ласощами вам асоціюється дитинство? Цукрова вата, морозиво... А нам з козинаками, якими можна було хрумтіти добрих 20 хвилин. Щоб і ви пригадали смак дитинства, кондитерка Ліза Глінська поділилася власним рецептом смачного десерту, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

Хоч традиційно козинаки готують з горіхів, Ліза Глінська пропонує приготувати їх з насінням соняшника та кунжуту. Ви будете приємно здивовані смаком цього десерту, а ще наскільки швидко та легко він готується.

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До речі, козинаки не містять цукру, адже кондитерка готує їх з домашнім медом. Пальчики оближете від цієї смакоти!

Рецепт домашніх козинаків з насінням соняшника

  • Час: 60 – 80 хвилин
  • Порції: 3 – 4


Скріншот з відео

Інгредієнти:
 – 200 г насіння соняшника;
 – 50 г білого кунжуту;
 – 80 г меду;
 – дрібка солі.
  1. Обсмажте насіння соняшника на сухій сковорідці. 


    Скріншот з відео
     
  2. Коли насіння буде майже готовим додайте насіння кунжуту.
  3. Посипте насіння сіллю, влийте мед та перемішайте.


    Скріншот з відео
     
  4. Підготуйте для десерту металеву рамку розміром 25х10 сантиметрів. Викладіть в неї масу на козинаки та розрівняйте ложкою. Не забудьте робити це на шарі пергаменту, щоб маса не прилипла до поверхні.


    Скріншот з відео
     
  5. Зніміть форму з десерту та залишіть козинаки на кілька годин при кімнатній температурі.


    Скріншот з відео
     
  6. Наріжте козинаки на порційні шматочки. Смачного!

Рецепт приготування домашніх козинаків – відео:

 

Автор: Богданна Рибак