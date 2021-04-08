Крабові палички в клярі з сиром: рецепт смачної закуски до святкового столу

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Джерело:

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Нереально смачна та проста гаряча закуска з крабових паличок до святкового столу.

Крабові палички в клярі з сирною начинкою готуються швидко та з простих інгредієнтів, які точно знайдуться у вашому холодильнику.

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Якщо до вас неочікувано прийшли гості або просто захотілося смачненького – крабові палички в клярі чудово підійдуть. До гарячої закуски можна також приготувати смачний соус з грецького йогурту, свіжої зелені та часнику.

Рецепт крабових паличок в клярі

Інгредієнти:
– крабові палички на ваш смак;
– твердий сир на ваш смак;
  1. Наріжте твердий сир соломкою.
  2. Крабові палички обережно розгорніть.
  3. Викладіть твердий сир на край крабової палички та загорніть в рулет.

Рецепт кляру

Інгредієнти:
– пшеничне борошно;
– молоко;
– яйця;
– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.
  1. Змішайте всі інгредієнти в мисці, щоб вийшла консистенція густої сметани.
  2. Розігрійте сковорідку з рослинною олією.
  3. Обваляйте крабові палички у клярі. Обсмажте крабові рулети на сковорідці з обох сторін до золотистої скоринки.
  4. Подавайте закуску гарячою до столу. Смачного!