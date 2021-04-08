Крабові палички в клярі з сиром: рецепт смачної закуски до святкового столу

Нереально смачна та проста гаряча закуска з крабових паличок до святкового столу.
Крабові палички в клярі з сирною начинкою готуються швидко та з простих інгредієнтів, які точно знайдуться у вашому холодильнику.
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Якщо до вас неочікувано прийшли гості або просто захотілося смачненького – крабові палички в клярі чудово підійдуть. До гарячої закуски можна також приготувати смачний соус з грецького йогурту, свіжої зелені та часнику.
Рецепт крабових паличок в клярі
Інгредієнти:
– крабові палички на ваш смак;
– твердий сир на ваш смак;
- Наріжте твердий сир соломкою.
- Крабові палички обережно розгорніть.
- Викладіть твердий сир на край крабової палички та загорніть в рулет.
Рецепт кляру
Інгредієнти:
– пшеничне борошно;
– молоко;
– яйця;
– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.
- Змішайте всі інгредієнти в мисці, щоб вийшла консистенція густої сметани.
- Розігрійте сковорідку з рослинною олією.
- Обваляйте крабові палички у клярі. Обсмажте крабові рулети на сковорідці з обох сторін до золотистої скоринки.
- Подавайте закуску гарячою до столу. Смачного!