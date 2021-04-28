Краффін: рецепт пасхальної випічки від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Володимир Ярославський на своїй сторінці в інстаграм поділився з читачами рецептом паски його бабусі. Як готувати – читайте у матеріалі.
Володимир Ярославський пропонує приготувати оригінальну паску до Великодня – краффін з горіхами та родзинками. Ароматна, запашна паска сподобається дітям і дорослим.
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Рецепт паски
Інгредієнти для тіста:
– 460-470 грамів борошна;
– 10 грамів швидкодійних дріжджів;
– 3 жовтки, 1 велике яйце;
– 100 грамів цукру;
– 80 грамів вершкового масла 82%;
– 30 грамів сметани 15%;
– 160 грамів молока;
– дрібка солі;
– 2 чайні ложки ванільного цукру;
– цукрова пудра.
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Інгредієнти для начинки:
– 25 грамів вершкового масла 82%;
– 150 грамів волоських горіхів;
– 100 грамів родзинок;
– 30 грамів цукру;
– 0,5-1 чайної ложки кориці.
- У каструлю вилийте молоко, додайте цукор, дріжджі. Залиште на 15 хвилин в теплому місці.
- У теплу суміш додайте жовтки, яйце, цукор, ванільний цукор, сметану, сіль, борошно, перемішайте. Замісіть тісто, накрийте харчовою плівкою, залиште на 40-50 хвилин, щоб піднялося.
- Далі – в тісто додайте розтоплене вершкове масло, замісіть тісто.
- Для начинки подрібніть очищені волоські горіхи з родзинками, цукром та корицею.
- Дуже тонко розкатайте тісто, викладіть начинку, загорніть у рулет. Відступіть від краю тіста та розріжте його посередині. Закрутіть краффін. Форму вистеліть пергаментом, викладіть тісто. Залиште краффін на 1-1,5 години, щоб він піднявся приблизно втричі.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте випікатись протягом 30-35 хвилин.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!