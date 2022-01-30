Краще, ніж в магазині: рецепт ніжного сирка в шоколаді, яки обожнюють усі

30 січня 2022 , 16:42
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Джерело:

24 канал

Смачний десерт – це не завжди складні інгредієнти та кулінарні клопоти. Інколи для створення спражньої насолоди потрібно лише кілька хвилин.

Сирок у шоколаді – це десерт, який обожнюють усі. Його ніжний смак стане чудовим доповненням до будь-якого гарячого напою.

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Рецепт домашніх глазурованих сирків

Час: 20 хвилин + кілька годин на очікування

Порцій: 10

Ніжний смак / Фото Pixabay

Інгредієнти

  • 200 грам свіжого кисломолочного сиру (в ідеалі – пастоподібного);
  • 1 столова ложка з верхом густої сметани (20%);
  • 3 – 4 столові ложки цукрової пудри;
  • 40 грам вершкового масла;
  • 0,5 чайної ложки ванільного цукру.

Для глазурі

  • 150 – 200 грамм чорного чи молочного шоколаду (який більше смакує);
  • 3 – 4 столові ложки молока.

Приготування

  1. Поєднуємо сир, сметану, цукрову пудру та м'яке масло у блендері та збиваємо до однорідної консистенції.
  2. Додаємо ванільний цукор та ще раз збиваємо.
  3. Формуємо сирки: накладаємо масу у кондитерський пакет, зрізаємо куточок та викладаємо сирки на дощечку, застелену пергаментом.
  4. Ставимо сирки у морозильну камеру, найкраще – на добу.
  5. На наступний день топимо шоколад на водяній бані. Густину глазурі регулюємо молоком. Шоколад має бути теплий, а не гарячий.
  6. Швидко занурюємо сирки по одному у шоколад.
  7. Коли всі сирки глазуровані – ставимо їх на годину у морозильну камеру, щоб застигли.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська