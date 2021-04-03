Як приготувати кремовий лимонний пудинг: домашній рецепт

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Джерело:

24 канал

Надзвичайно ніжний та смачний десерт, сподобається всім. Як приготувати – читайте у матеріалі.

Лимонний пудинг з кремовою текстурою та в міру солодким смаком, який ви можете легко приготувати в домашніх умовах. Порадуйте своїх близьких вишуканим десертом.

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Рецепт пудингу

Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 2 лимони;
– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 150 грамів цукрової пудри;
– 500 мілілітрів води;
– ванільний цукор;
– малина (інші ягоди).
  1. Ретельно помийте лимони, вичавіть сік, натріть на грубій тертці цедру.
  2. У мисці збийте міксером яйця, додайте кукурудзяний крохмаль, пудру, ванільний цукор.
  3. У каструлю з водою, додайте збиту суміш з яйцями, лимонний сік, перемішайте, доведіть до кипіння для загустіння.
  4. Вилийте у форми, залиште для охолодження, відправте у холодильник на ніч.
  5. Перед подачею задекоруйте ягодами та лимонною цедрою. Смачного!