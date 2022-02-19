Крильця Баффало з соусом ранч: смак, який зведе з розуму

Чекаєте в гості друзів і не знаєте чим їх частувати? Приготуйте американські крильця Баффало. Пальчики оближете!

Щоб скуштувати американську кухню, не обов'язково йти до ресторану чи купувати не дешевий квиток на літак. Ми дібрали для вас рецепт справжніх крилець Баффало, які ви з легкістю приготуєте вдома.

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Рецепт медових крилець Баффало

Час: 1 година 25 хвилин

1 година 25 хвилин Порції: 6

– 1,5 кілограми курячих крилець;– сіль;– чорний мелений перець;– 1,5 столової ложки борошна;– 1/2 склянки томатного соусу чи пасту;– 1/3 склянки гострого соусу;– 1/4 склянки меду;– 2 столові ложки вершкового масла;– 2 чайні ложки вустерського соусу;– 1/2 чайної ложки цибульного порошку;– 1/2 чайної ложки часникового порошку;– 1/2 склянки сметани;– 1/4 склянки вершків;– 2 столові ложки майонезу;– 1/3 склянки нарізаної свіжої цибулі;– 2 столові ложки подрібненого свіжого кропу;– 1/4 чайної ложки цибульного порошку;– 1/4 чайної ложки часникового порошку;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Спочатку приготуємо соус для крилець. Ретельно змішайте всі інгредієнти для ранчу та перемішайте. Відправте його в холодильник, доки будете готувати крильця.

Розігрійте духовку до 210 градусів. Деко вкрийте шаром харчової плівки та збризніть олією.

Використовуючи паперові рушники, обсушіть крильця. У великій мисці змішайте крила, 1,5 чайні ложки солі, 1 чайну ложку перцю і борошно.



Фото Damn delicious

Помістіть крильця на деко і випікайте 40 – 45 хвилин. Не забудьте перевернути через 20 хвилин.

Підготуйте сотейник, відправте його на середній вогонь. Влийте томатну пасту, гострий соус, мед, вершкове масло, вустерський соус, цибульний порошок і часниковий порошок. Доведіть все до кипіння та зменште вогонь. Варіть соус постійно помішуючи, до загустіння (15 – 20 хвилин).

У великій мисці змішайте крила і половину соусу. Помістіть крильця на деко і випікайте до легкої карамелізації (5 – 7 хвилин). Додайте решту томатного соусу.

Подавайте крильця з соусом ранч.

Смачного!