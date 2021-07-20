Фірмовий рецепт кролика в сметані від народного артиста України Павла Зіброва

Народний артист України Павло Зібров розповів, як готує улюблену страву з кролика вдома. Ми впевнені, що ця страва від зірки вам сподобається!

Існує багато способів приготування ароматного та ніжного кролика, але сьогодні зірка українського шоу-бізу Павло Зібров підготував для читачів свій особливий рецепт цієї страви.

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Отож, ось перші настанови щодо приготування дієтичного м'яса від співака:

Кролятину відварюють, запікають на грилі або в соусі. Безперечно, кролик, тушкований в сметані – це класика, – прокоментував співак.

А розповів Павло Зібров про свій рецепт фірмової страви за лаштунками шоу "Improv Live Show" на Новому каналі.

Рецепт кролика в сметані від Павла Зіброва

Час: 2 години

2 години Порції: 4



Кролик в сметані / Фото 1000 меню

– 1 тушка кролика;– 1 л сметани;– 500 г моркви;– 500 г цибулі;– 1 головка часнику;– 20 мл рослинної олії;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак;– лавровий лист на ваш смак.

Приготування: