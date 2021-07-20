Фірмовий рецепт кролика в сметані від народного артиста України Павла Зіброва

20 липня 2021 , 18:36
Читать новость на русском

Джерело:

Новий канал

Народний артист України Павло Зібров розповів, як готує улюблену страву з кролика вдома. Ми впевнені, що ця страва від зірки вам сподобається!

Існує багато способів приготування ароматного та ніжного кролика, але сьогодні зірка українського шоу-бізу Павло Зібров підготував для читачів свій особливий рецепт цієї страви.

Читайте також Швидкі закуски з курочкою су-від: боул з авокадо, сендвіч із мікроґріном та салат "Цезар"

Отож, ось перші настанови щодо приготування дієтичного м'яса від співака:

Кролятину відварюють, запікають на грилі або в соусі. Безперечно, кролик, тушкований в сметані – це класика, – прокоментував співак.

А розповів Павло Зібров про свій рецепт фірмової страви за лаштунками шоу "Improv Live Show" на Новому каналі.

Рецепт кролика в сметані від Павла Зіброва

  • Час: 2 години
  • Порції: 4


Кролик в сметані / Фото 1000 меню

Інгредієнти:
 – 1 тушка кролика;
 – 1 л сметани;
 – 500 г моркви;
 – 500 г цибулі;
 – 1 головка часнику;
 – 20 мл рослинної олії;
 – сіль на ваш смак;
 – чорний мелений перець на ваш смак;
 – лавровий лист на ваш смак.

Приготування:

  1. Ретельно помийте кролика та поріжте на шматки.
  2. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте м'ясо до золотистої скоринки.
  3. Наріжте цибулю на моркву кубиками та тушкуйте на олії в окремій сковорідці до рум'яної скоринки.
  4. Відправте овочі в гусятницю, зверху викладіть кролика та вичавіть часник. Приправте все спеціями.
  5. Додайте води на 1/3 посудини. Закрийте кришкою та тушкуйте 60 хвилин.
  6. За 15 хвилин до готовності залийте сметаною, щоб та повністю вкрила м'ясо.
  7. Страва готова. Смачного!
Автор: Богданна Рибак