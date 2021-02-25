Круасан Miss Dior: рецепт вишуканої начинки від Інеси Полцевої

Інеса Полцева відома кондитерка десерти якої зачаровують шиком та витонченістю. Дівчина поділилась рецептом ніжної начинки для круасанів, яка точно сподобається кожному.

Мабуть, не має людини котра б не любила круасани. Хрумкі, ароматні французькі круасани смачні з будь-якими начинками: шоколадом, джемом, згущеним молоком чи просто з вершковим маслом.

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Також круасани можна готувати з солоними начинками: беконом, шинкою, лососем чи крем-сиром.

Сьогодні кондитерка Інеса Полцева пропонує приготувати витончені та сучасні круасани Miss Dior з солодкою начинкою.

Як приготувати начинку для круасанів

NH;

– 20 г цукру.

​З'єднайте пюре малини та персика, додайте троянду та доведіть маси до кипіння. Зніміть пюре з вогню та залишіть настоятися під кришкою протягом 60 хвилин. Процідіть пюре через сито та знову доведіть до кипіння в каструлі. У окремій мисці з'єднайте цукор та пектин. Невеликими порціями додавайте суміш до пюре й постійно помішуйте вінчиком пюре. Доведіть начинку до кипіння, проваріть близько 2 хвилин та зніміть з вогню. Перевийте начинку для круасанів блендером та охолодіть. Начиніть круасани фруктовою начинкою за допомогою кондитерського мішка з насадкою. Смачного!

– 200 г персикового пюре;– 100 г малинового пюре без кісточок;– 20 г дамаської троянди;– 2 г пектину