Як приготувати круасани: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт французької випічки, яку ви можете приготувати вдома та подати до чаю або кави. Запишіть собі рецепт.

У Франції – символ національної кухні. Їх подають на сніданок або на десерт. Булочки у формі місяця готують з листкового тіста і додають солону або солодку начинку.

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Як приготувати круасани

– 250 грамів борошна;– 35 грамів цукру;– 1 яйце;– 120 мілілітрів молока 2,5-3,2%;– 180 грамів вершкового масла 82%;– 5 грамів дріжджів;– дрібка солі.

Круасани/ Фото Unsplash