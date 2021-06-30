Не французькі: кому належать круасани і до чого тут турецьке військо
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Якщо ви запитаєте знайомих, з якою країною вони асоціюють круасани, відповідь буде одна – це Франція. Але, на жаль, така думка є хибною. Талановита українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами інформацією про створення перших круасанів. Ви будете вражені!
Мабуть, не має людей котрі б не любили посмакувати круасанами. Та чи знаєте ви їхню історію?
Можливо я вас здивую, але ніжні та хрумкі круасани, головний гастрономічний символ Франції, насправді не французький смаколик, – прокоментувала Ліза Глінська.
Історія круасанів
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В перекладі з французької круасан – це півмісяць. Але булочка у формі півмісяця з'явилася в XVII столітті не у Франції, а в Австрії.
Круасан / Фото Кукері
Перший круасан випекли у Відні, в 1683 році на особливу подію – перемогу над турецьким військом.
За легендою віденські пекарі працювали вночі та почули, як турки готують підкопи під міські стіни. Пекарі попередили сторожів, а турецьке військо було викрите та втекло. Щоб відсвяткувати цю подію, кондитер Петер Вандлер випік булочки в формі ісламського півмісяця.
Згодом у Відні з'явилася кондитерська, де подавали круасани з чорною кавою по-турецьки.
У Франції історія круасанів розпочалася в XVIII-XIX століттях. Існує дві версії перших круасанів.
Згідно з першою, відомі булочки до Парижу привезла молода дружина короля Людовика XVI у 1770 роках – Марія-Антуанетта, адже вона була австрійкою.
Друга історія стверджує, що круасани з'явилися у Франції вперше в 1839 році. Коли у Парижі відкрилася кондитерська Boulangerie Viennoise ("Віденська випічка"), власником якої був австрієць Август Цанг.
У 20-ті роки XX століття паризькі пекарі навчилися випікати рогалики з дріжджового листкового тіста з додаванням вершкового масла. Цю технологію використовують й зараз, а круасани стали символом Франції.
Різновиди круасанів
Класичний круасан готують без начинки, але є варіанти із ними.
Найпопулярнішими начинками для круасанів є:
- шинка та сир;
- шоколад;
- заварний крем;
- фрукти;
- овочі.
Ви звичайно можете приготувати круасани власноруч вдома, але існує багато нюансів, котрі можуть зіпсувати випічку. Технологія приготування складна, адже на процес правильного тіста впливає багато факторів: правильне тісто, якість інгредієнтів, температура в приміщенні та ваша духовка.
Круасан / Фото Кордон
Щоб скуштувати справді смачний круасан потрібно володіти секретним рецептом випічки або відвідати Париж чи Відень.