Як приготувати круасани з готового листового тіста

29 січня 2021 , 09:47
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Обожнюєте круасани, але вам не вистачає часу, щоб приготувати тісто на випічку вдома? Ми пропонуємо вам прислухатись до наших порад та спробувати приготувати їх вдома з готового тіста.

Джерело: Smachno News

Круасани – це завжди смачно! Неважливо, яку начинку ви до них додаєте, вони завжди будуть хрумкі, золотисті та пухкі.

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Круасани можна готувати власноруч, але цей процес займе у вас багато часу, тому швидше буде купити в магазині готове листкове тісто та вам залишиться тільки визначитись із начинкою.

Якщо ви шанувальник солодких круасанів, вам сподобається начинка з шоколаду, згущеного молока, різноманітних джемів та варення або з солодким домашнім сиром.

Поціновувачам солоних круасанів сподобаються такі начинки, як лосось та сир Філадельфія, свіжі листя салату та бекон або ніжка курочка та соус з паприки.

Як сформувати круасани з готового тіста

  1. Дістаємо тісто з холодильника, розкладаємо короткою стороною до себе та розрізаємо поперек на дві половини.
  2. Розкачайте тісто в прямокутник 50 на 15 см, товщиною не більше 4 мм.
  3. Гострим ножем нарізаємо трикутники для круасанів з основою близько 10 см. Завжди робіть розрізи від основи до верху, щоб не пошкодити тісто.
  4. Трішки розтягніть основи для круасанів, щоб при формуванні випічки вони були більші.
  5. Покладіть на край тіста начинку та обережно закрутіть круасани.
  6. Викладіть сформовані круасани на деко та випікайте в духовці при 200 градусах 25-30 хвилин. Смачного!