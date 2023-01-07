Крученики в тісті з м'ясом та грибами

Якщо вам набридли звичні та буденні страви та хочеться чогось нового, але не складного у приготуванні – зверніть увагу на цей рецепт.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився з читачами смачним та легким у приготуванні рецептом рум'яних кручеників зі свининою та грибами.

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Всього 45 хвилин і страва вже буде на столі, а подавати її можна як закуску, так і основну страву на обід чи вечерю.

Рецепт кручеників в тісті

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4 – 6

– листкове тісто;– 200 грамів свинної вирізки;– 150 грамів печериць;– ріпчаста цибуля;– яєчний жовток;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Очищаємо м'ясо від зайвих плівок та жиру, нарізаємо його то тонкі скибки та трохи відбиваємо.

Розігріваємо сковорідку з олією та трішки обсмажуємо м'ясо з обох сторін.

Печериці нарізаємо дрібними шматочками та обсмажуємо з цибулею на тій самій сковорідці, де обсмажувалося м'ясо. Солимо і перчимо.

Розкачуємо листкове тісто, нарізаємо на квадрати та закручуємо в нього м'ясо з грибами.

Змащуємо крученики яєчним жовтком та викладаємо на деко.

Запікаємо крученики у розігрітій до 180 градусів духовці 20 – 25 хвилин.

Нехай смакує!