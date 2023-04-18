Що приготувати з яєчних білків – рецепти десерту Павлова

18 квітня 2023, 09:49
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Джерело:

Валентина Саєнко

Зазвичай після Великодня залишаються не використані яєчні білки, адже більшість випікає паску на жовтках. Щоб не викидати їх – приготуємо популярний десерт балерин – Анна Павлова.

Історію цього десерту вже знають, мабуть, усі. Він дійсно ніжний і повітряний наче пачка балерини. Отже, не гаймо часу та беремося до приготування.

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Рецепт десерту Анна Павлова

  • Час: 2 – 3 години
  • Порції: 8 – 10 штук

Приготування:

  • Білок має бути охолоджений і без жовтка – це важливо.
  • Білок починаємо збивати в чистій і сухій мисці. Збиваємо спочатку на маленьких обертах і поступово збільшуємо швидкість. Збиваємо до першої піни (білок має стати однорідною масою) і поступово починаємо додавати пудру.
  • Пудру додаємо поступово. Коли меренга стане гладенькою і блискучою – можна додати пару краплин ароматизатора.
  • Викладаємо на пергамент "гніздом". Запікаємо при 130 градусах 1,5 години. Якщо хочете, щоб десерт залишився білий, а не кремовий – випікаємо при 95 градусах 2 години. Залишаємо охолонути в духовці. Якщо меренга готова, вона легко відійде від форми і пергаменту.
  • Для крему збиваємо дуже жирні вершки і маскарпоне, додаємо цукрової пудри.
  • Прикрашаємо свіжими ягодами.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак