Кухонне приладдя без якого не обійтись сучасній господині: перевірте себе на наявність

Джерело:24 канал
Про кухонне приладдя, яке повинне бути на кухні кожної господині читайте далі в матеріалі.
Ми частенько стикаємося з тим, що при переїзді в нову квартиру не знаємо, що ж перше купувати з кухонного приладдя на кухню. З чого почати та про маст хев кухонного приладдя розповідаємо вам детально!
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При купівлі кухонного приладдя звертайте увагу на потужність та на якість товару.
Кухонний комбайн
За допомогою кухонного комбайна ви з легкістю можете приготувати будь-яке тісто, змолоти м'ясо на фарш та посмакувати вітамінним смузі.
Обирайте потужний комбайн з великою чашею для інгредієнтів.
Міксер ручний
Міксер – універсальний помічник у приготуванні кремів, бісквітів та ганашів. З ним ви легко зіб'єте в пишні піну білки та вершки.
Блендер ручний з різноманітними насадками
За допомогою блендера ви за кілька секунд подрібните овочі, приготуєте крем-суп та отримаєте крихту з твердих інгредієнтів.
Кулінарний електронний термометр
Без кулінарного термометра не обійти жодній господині та кондитеру. З ним ви чітко визначите температуру крему, шоколаду, карамелі та навіть м'яса.
Машина для приготування пасти
Жодна магазинна паста чи локшина не зрівняється у смаку з домашньою, а машинка для розкатки тіста чи його нарізання на ідеальні смужки вам у цьому допоможе без зайвих зусиль.
Набір стальних ножів на підставці
У вправної господині ножі повинні завжди бути гострими та різноманітними: для м'яса, овочів, нарізки сиру чи фруктів.
Дошки для нарізання
Придбайте спеціальні дошки для нарізання зі спеціальними відмітками по продуктах та будьте впевнені у безпеці вашого здоров'я. Пам'ятайте, що дошки для м'яса, риби та овочів повинні бути різними.
Овочечистка для продуктів
За допомогою овочечистки ви зекономите час та зможете його використати для себе. Ще овочечистка чудово наріже овочі тонкими смужками без зайвих зусиль.
Щипці для страв
Використовувати кулінарні щипці можна як для перемішування салатів, так і для перевертання продуктів на сковорідці або в духовці.
Різнокольорові рукавиці для кухні
Без силіконових рукавичок ви на кухні як без рук, адже вони забезпечують вам безпеку та комфорт.
Ручний вінчик
Найкраще обирати вінчик з міцного матеріалу. Використовуйте вінчик для змішування рідких інгредієнтів та збиванні соусів та кремів.