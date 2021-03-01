Кухонне приладдя без якого не обійтись сучасній господині: перевірте себе на наявність

Про кухонне приладдя, яке повинне бути на кухні кожної господині читайте далі в матеріалі.

Ми частенько стикаємося з тим, що при переїзді в нову квартиру не знаємо, що ж перше купувати з кухонного приладдя на кухню. З чого почати та про маст хев кухонного приладдя розповідаємо вам детально!

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При купівлі кухонного приладдя звертайте увагу на потужність та на якість товару.

– кухонний комбайн

Кухонний комбайн

За допомогою кухонного комбайна ви з легкістю можете приготувати будь-яке тісто, змолоти м'ясо на фарш та посмакувати вітамінним смузі.

Обирайте потужний комбайн з великою чашею для інгредієнтів.

– міксер

Міксер ручний

Міксер – універсальний помічник у приготуванні кремів, бісквітів та ганашів. З ним ви легко зіб'єте в пишні піну білки та вершки.

– блендер

Блендер ручний з різноманітними насадками

За допомогою блендера ви за кілька секунд подрібните овочі, приготуєте крем-суп та отримаєте крихту з твердих інгредієнтів.

– кулінарний термометр

Кулінарний електронний термометр

Без кулінарного термометра не обійти жодній господині та кондитеру. З ним ви чітко визначите температуру крему, шоколаду, карамелі та навіть м'яса.

– машина для пасти

Машина для приготування пасти

Жодна магазинна паста чи локшина не зрівняється у смаку з домашньою, а машинка для розкатки тіста чи його нарізання на ідеальні смужки вам у цьому допоможе без зайвих зусиль.

– набір ножів

Набір стальних ножів на підставці

У вправної господині ножі повинні завжди бути гострими та різноманітними: для м'яса, овочів, нарізки сиру чи фруктів.

– пластикові дошки

Дошки для нарізання

Придбайте спеціальні дошки для нарізання зі спеціальними відмітками по продуктах та будьте впевнені у безпеці вашого здоров'я. Пам'ятайте, що дошки для м'яса, риби та овочів повинні бути різними.

– овочечистка

Овочечистка для продуктів

За допомогою овочечистки ви зекономите час та зможете його використати для себе. Ще овочечистка чудово наріже овочі тонкими смужками без зайвих зусиль.

– кухонні щипці

Щипці для страв

Використовувати кулінарні щипці можна як для перемішування салатів, так і для перевертання продуктів на сковорідці або в духовці.

– силіконова рукавиця

Різнокольорові рукавиці для кухні

Без силіконових рукавичок ви на кухні як без рук, адже вони забезпечують вам безпеку та комфорт.

– вінчик

Ручний вінчик

Найкраще обирати вінчик з міцного матеріалу. Використовуйте вінчик для змішування рідких інгредієнтів та збиванні соусів та кремів.