Низькокалорійне кукурудзяне печиво: рецепт, який можна на дієті

Нереально смачне печиво та ще й приготоване виключно з корисних інгредієнтів сподобається кожному! Ви з легкістю можете вживати його на сніданок зі склянкою теплого молока чи какао.

Кукурудзяне печиво – смаколик приготований за рецептом, який ви можете вживати на правильному харчуванні, адже він не зашкодить вашій фігурі. Проте, слід пам'ятати й про кількість спожитого печенька. За цим рецептом у вас вийде близько 10 штук.

Читайте також Смачне кукурудзяне печиво: домашній рецепт

Печиво складається виключно з корисних інгредієнтів: кукурудзяного борошна, кокосової олії та підсолоджувача. Уважно читайте рецепт та гайда готувати разом!

Рецепт кукурудзяного печива

У мисці змішайте кокосову олію, яйце, підсолоджувач та соду, ретельно перемішайте всі інгредієнти. Додайте до суміші борошно та молоко – замісіть тісто. Сформуйте з готового тіста печиво, виделкою зробіть візерунок. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте печиво на деко вкрите пергаментом протягом 20 – 25 хвилин. Готове печиво охолодіть та подавайте до столу. Смачного!

– 150 г кукурудзяного борошна;– 1 яйце;– 2 ст. л кокосової олії;– 1 г соди або 0,3 ч. л розпушувача;– 80 мл молока;– підсолоджувач на ваш смак.