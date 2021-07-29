"Ребра" кукурудзи: чоловік повторив рецепт із тіктока – й от що з цього вийшло
29 липня 2021 , 17:35Читать новость на русском
Джерело:insider
Цей рецепт уподобали понад 2 мільйони людей у соцмережі тікток! Не дарма ж кажуть, що все геніальне – просте. Для приготування нашумілої страви вам потрібно всього кілька інгредієнтів: кукурудза, спеції та рослинна олія для фритюру.
Багацько користувачів вирішили відтворити страву з популярного ролика та ось, що вийшло. Зацікавилися незвичною стравою? Нумо готувати її разом.
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До речі, ця страва ідеально підійде для вегетаріанців, адже вона без м'яса, але запах "ребер" спробує вас переконати в протилежному.
Ребра кукурудзи зі спеціями барбекю
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Фото Челсі Девіса для insider
– 4 свіжих качани кукурудзи;
– 3 – 4 ст. л. приправи для барбекю;
– рослинна олія для фритюру.
- Помийте та почистіть кукурудзу. Наріжте її на четвертини.
Фото Челсі Девіса для insider
- Кожну четвертинку кукурудзи посипте приправою та скропіть олією.
Фото Челсі Девіса для insider
- Ви можете приготувати її в духовці: розігрійте її до 200 градусів, викладіть на деко кукурудзу та випікайте 10 хвилин.
Фото Челсі Девіса для insider
- Інший спосіб, розігріти фритюр з олією та обсмажити кукурудзу протягом 2 хвилин до готовності.
Фото Челсі Девіса для insider
- Ваші "ребра" кукурудзи готові, але, щоб посилити смак та оригінально подати страву радимо вам посипати її тертим сиром, дрібно нарізаною улюбленою зеленню та майонезом. Смачного!