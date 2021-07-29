"Ребра" кукурудзи: чоловік повторив рецепт із тіктока – й от що з цього вийшло

Цей рецепт уподобали понад 2 мільйони людей у соцмережі тікток! Не дарма ж кажуть, що все геніальне – просте. Для приготування нашумілої страви вам потрібно всього кілька інгредієнтів: кукурудза, спеції та рослинна олія для фритюру.

Багацько користувачів вирішили відтворити страву з популярного ролика та ось, що вийшло. Зацікавилися незвичною стравою? Нумо готувати її разом.

Читайте також Маринувати не можна купувати: що краще – купити вже підготоване м'ясо чи замаринувати власноруч

До речі, ця страва ідеально підійде для вегетаріанців, адже вона без м'яса, але запах "ребер" спробує вас переконати в протилежному.

Ребра кукурудзи зі спеціями барбекю

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4



Фото Челсі Девіса для insider

Помийте та почистіть кукурудзу. Наріжте її на четвертини.





Фото Челсі Девіса для insider

Кожну четвертинку кукурудзи посипте приправою та скропіть олією.





Фото Челсі Девіса для insider

Ви можете приготувати її в духовці: розігрійте її до 200 градусів, викладіть на деко кукурудзу та випікайте 10 хвилин.





Фото Челсі Девіса для insider

Інший спосіб, розігріти фритюр з олією та обсмажити кукурудзу протягом 2 хвилин до готовності.



Фото Челсі Девіса для insider

Ваші "ребра" кукурудзи готові, але, щоб посилити смак та оригінально подати страву радимо вам посипати її тертим сиром, дрібно нарізаною улюбленою зеленню та майонезом. Смачного!

– 4 свіжих качани кукурудзи;– 3 – 4 ст. л. приправи для барбекю;– рослинна олія для фритюру.