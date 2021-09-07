Кулінарна ілюзія: як здивувати гостей та рідних чізкейком, схожим на сир

7 вересня 2021 , 23:01
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Джерело:

Food & Mood

Інколи чудового смаку недостатньо для того, щоб залишитись задоволеним своїми стараннями на кухні. Саме тоді приходить час трішки почаклувати.

Схожий на сир чізкейк – доволі легка страва, яка стане справжнім сюрпризом на будь-якому столі. Можливо, десерт не найпростіший, але здивування рідних та гостей того варте.

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Десерт, який стане незабутнім / Фото msn.com

Інгредієнти

  • 800 грам грецького йогурту
  • 400 мілілітрів м'якоті манго або купленого пюре манго
  • 4 упаковки лимонних желе
  • 1,5 – 2 склянки гарячої води
  • цукрова пудра за смаком

Приготування

  1. Розведіть в окропі лимонне желе та перемішуйте, щоб не залишилося грудочок. Дайте суміші повністю охолонути.
  2. В миску викладіть йогурт та манго, ретельно перемішайте.
  3. Коли желе охолоне і почне гуснути, додайте до нього йогурт та манго. Перемішуйте інгредієнти до однорідної консистенції.
  4. Вилийте суміш у круглу форму та залиште на ніч у холодильнику.
  5. На наступний день виріжте дірки, як в сирі, за допомогою круглої ложки. Ідеально для цього підійде ложка для кавуна або морозива.
  6. Подавати чізкейк треба охолодженим, бажано трикутними шматочками.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська