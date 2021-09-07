Кулінарна ілюзія: як здивувати гостей та рідних чізкейком, схожим на сир
7 вересня 2021 , 23:01Читать новость на русском
Джерело:Food & Mood
Інколи чудового смаку недостатньо для того, щоб залишитись задоволеним своїми стараннями на кухні. Саме тоді приходить час трішки почаклувати.
Схожий на сир чізкейк – доволі легка страва, яка стане справжнім сюрпризом на будь-якому столі. Можливо, десерт не найпростіший, але здивування рідних та гостей того варте.
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Десерт, який стане незабутнім / Фото msn.com
Інгредієнти
- 800 грам грецького йогурту
- 400 мілілітрів м'якоті манго або купленого пюре манго
- 4 упаковки лимонних желе
- 1,5 – 2 склянки гарячої води
- цукрова пудра за смаком
Приготування
- Розведіть в окропі лимонне желе та перемішуйте, щоб не залишилося грудочок. Дайте суміші повністю охолонути.
- В миску викладіть йогурт та манго, ретельно перемішайте.
- Коли желе охолоне і почне гуснути, додайте до нього йогурт та манго. Перемішуйте інгредієнти до однорідної консистенції.
- Вилийте суміш у круглу форму та залиште на ніч у холодильнику.
- На наступний день виріжте дірки, як в сирі, за допомогою круглої ложки. Ідеально для цього підійде ложка для кавуна або морозива.
- Подавати чізкейк треба охолодженим, бажано трикутними шматочками.