Завжди чудова ідея для гарніру: як правильно приготувати макарони
Макарони – універсальний варіант для обіду чи вечері. Цей гарнір простий у приготуванні, поєднується із м'ясом чи рибою, а ще – їх так полюбляють діти.
Приготування макаронних виробів – просте завдання, яке вимагає трішки уваги та мінімум кулінарних навичок. 24 канал зібрав кілька порад щодо приготування пасти чи інших макаронів.
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Як варити
Для приготування пасти важливо використовувати велику каструлю з окропом. Загальне правило полягає в тому, щоб брати 4 – 6 літрів води на 500 грамів макаронів. Посоліть воду перед додаванням макаронів. Коли вода закипить, додайте їх в каструлю. Перемішуйте впродовж перших 30 секунд, щоб вони не злиплися.
Для al dente: відваріть макарони до такого стану: вони мають бути трішки твердими, проте готовими всередині. Щоб визначити, чи готовий виріб, спробуйте шматочок. Залежно від типу пасти, приготування може тривати від 8 до 12 хвилин.
Корисні лайфхаки
Перш ніж злити макарони, залиште трішки води для пасти. Цю крохмалисту воду можна використовувати для згущення соусів або ж для розбавлення, якщо вони занадто густі.
Не промивайте макарони після того, як їх злили. Це видалить крохмаль, який допомагає соусу злипатися з макаронами. Дотримуючись цих порад, ви завжди зможете готувати ідеальну пасту.
Цікавий факт
У світі існує понад 600 видів макаронів, кожен з яких має унікальну форму, розмір і текстуру. Серед найпопулярніших – спагеті, лінгвіні, фетучіні, пенне, ригатоні, фарфалле та лазанья. Кожна форма підходить для певних типів соусів та страв. Наприклад, довгі та тонкі макаронні вироби (спагетті та лінгвіні) зазвичай подають із легкими соусами чи морепродуктами, тоді як короткі та трубчасті форми (пенне та ригатоні) чудово підходять для густих соусів та м’яса. Щоб створити смачну страву, важливо знати, яку форму макаронів використовувати з яким соусом.