Ніжна, соковита курка в апельсиновому соусі за рецептом Лізи Глінської

27 липня 2021 , 14:43
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Талановита українська кулінарка Ліза Глінська поділилася з нами рецептом ніжної курочки в апельсиновому соусі. Ліза запевняє, що в її родині ця страва – одна з найулюбленіших!

Якщо вам набридли звичні страви з курки, ми пропонуємо вам приготувати ароматну та соковиту страву з дієтичного м'яса в апельсиновому соусі.

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Курка з апельсиновим соком та медом чудово підійде, як до буденного столу, так і до святкового, а ще її полюблять діти.

Рецепт курки в апельсиновому соусі

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 3 – 4
Інгредієнти:
 – 500 г курячого філе;
 – 2 апельсини;
 – 2 зубчики часнику;
 – перець чилі;
 – 30 г борошна;
 – 15 г меду;
 – 10 мл рослинної олії;
 – ½ ч. л. сухого імбиру;
 – сіль на ваш смак.
  1. Ретельно помийте куряче філе, просушіть його на шарі паперового рушника та наріжте на середні шматочки.


    Скріншот з відео
     
  2. Посоліть та перемішайте м'ясо.
  3. Натріть цедру половини апельсина.


    Скріншот з відео
     
  4. Сік з апельсинів змішайте з цедрою.
  5. Додайте вичавлений часник та дрібно нарізаний перець чилі. 


    Скріншот з відео
     
  6. Влийте до суміші мед, всипте імбир та посоліть. Перемішайте суміш.
  7. Обваляйте шматочки курочки в борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до золотистої скоринки.


    Скріншот з відео
     
  8. На сковорідці де смажилася курка приготуйте соус. Вилийте соус до м'яса та варіть до загущування.


    Скріншот з відео
     
  9. Зніміть сковорідку зі стравою з плити та подавайте гарячою до столу. Смачного!

Рецепт курочки в апельсиновому соусі – відео:

 

Автор: Богданна Рибак