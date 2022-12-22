Курка з броколі: рецепт страви, яка підкорила світ
22 грудня 2022, 09:19Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Ніжна і соковита курочка завжди вдалий вибір до обіду чи вечері. Ми пропонуємо спробувати її в китайському стилі.
Курка з броколі дуже популярна та відома страва у Гонконгу. Рецепт від українського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво допоможе поринути в атмосферу Китаю, навіть якщо така кулінарна подорож не була запланованою.
Читайте також Курячі нагетси – страва не лише для буднів, а й для свята: прості рецепти на Новий рік
Рецепт курки з броколі
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
– 300 грамів курячого стегна;
– 30 грамів рисового оцту;
– 1 столова ложка соди;
– 1 столова ложка крохмалю.
Для соусу:
– 200 мілілітрів соєвого соусу;
– 20 мілілітрів рисового оцту;
– 30 грамів цукру;
– 10 грамів крохмалю;
– 30 мілілітрів води.
Додатково:
– оливкова олія;
– 5 зубчиків часнику;
– 5 грамів імбиру;
– 100 грамів броколі;
– чилі.
Приготування:
- Нарізаємо куряче стегно без кістки тонкими смужками. Додаємо соду, крохмаль, рисовий оцет та перемішуємо.
- Для соусу змішуємо всі інгредієнти та перемішуємо вінчиком.
- Розігріваємо сковорідку та обсмажуємо на олії. Вливаємо готовий соус та смажимо.
- Окремо обсмажуємо на олії вичавлений часник, з'єднуємо з куркою та соусом. Присмачуємо все імбиром, броколі та чилі.
- Перед подачею готову курочку з броколі посипаємо насінням кунжуту.
Обов’язково спробуйте приготувати цю страву, пальчики оближете!