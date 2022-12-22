Курка з броколі: рецепт страви, яка підкорила світ

22 грудня 2022, 09:19
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Ніжна і соковита курочка завжди вдалий вибір до обіду чи вечері. Ми пропонуємо спробувати її в китайському стилі.

Курка з броколі дуже популярна та відома страва у Гонконгу. Рецепт від українського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво допоможе поринути в атмосферу Китаю, навіть якщо така кулінарна подорож не була запланованою.

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Рецепт курки з броколі

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
  – 300 грамів курячого стегна;
 – 30 грамів рисового оцту;
 – 1 столова ложка соди;
 – 1 столова ложка крохмалю.
Для соусу:
 – 200 мілілітрів соєвого соусу;
 – 20 мілілітрів рисового оцту;
 – 30 грамів цукру;
 – 10 грамів крохмалю;
 – 30 мілілітрів води.
Додатково:
 – оливкова олія;
 – 5 зубчиків часнику;
 – 5 грамів імбиру;
 – 100 грамів броколі;
 – чилі.

Приготування:

  • Нарізаємо куряче стегно без кістки тонкими смужками. Додаємо соду, крохмаль, рисовий оцет та перемішуємо.
  • Для соусу змішуємо всі інгредієнти та перемішуємо вінчиком.
  • Розігріваємо сковорідку та обсмажуємо на олії. Вливаємо готовий соус та смажимо.

  • Окремо обсмажуємо на олії вичавлений часник, з'єднуємо з куркою та соусом. Присмачуємо все імбиром, броколі та чилі.
  • Перед подачею готову курочку з броколі посипаємо насінням кунжуту.

Обов’язково спробуйте приготувати цю страву, пальчики оближете!

Автор: Богданна Рибак