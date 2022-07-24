Набридли звичні страви з курки і закортіло чогось особливого? Популярний англійський шеф-кухар Джеймі Олівер, поділився у своєму блозі смачним рецептом запеченої курки в беконі. На гарнір шеф пропонує приготувати сочевицю зі шпинатом.

Читайте також Швидко, просто, смачно: 3 страви з курятиною за лічені хвилини

Завдяки бекону у рецепті, найніжніша частина курки – грудка залишиться соковитою та ніжною. Ми впевнені, що ця страва стане вашою улюбленою!

Рецепт курятини з овочами від Джеймі Олівера

Час: 3 години

3 години Порції: 6

Інгредієнти:

– 2 кілограми курячої тушки;

– свіжа зелень (гілочки розмарину);

– 1 головка часнику;

– 2 столові ложки оливкової олії;;

– мікс свіжих грибів;

– 120 грамів вершкового масла;

– 1 склянка сочевиці;

– листя шпинату;

– кілька гілочок розмарину або орегано;

– 5 скибочок копченого бекону.

Приготування:

Ретельно змастіть тушку курки олією та посипте сіллю і перцем. Натріть її руками, щоб спеції розійшлися по всій поверхні м'яса. Всередину тушки покладіть пучок свіжого розмарину. На деко покладіть цілу головку часнику.

Відправте тушку в духовку на 60 хвилин при 200 градусах.

По закінченні часу, дістаньте курку та перекладіть на окрему тарілку. З соків, які залишилися всередині дека ми будемо готувати гриби. Наріжте їх довільними шматками. Вичавіть з часнику м'якоть та перемішайте з грибами та курячим соком.

На грудинку курки викладіть полоски бекону.

Відправте деко в духовку на нижній рівень. Поверх закріпіть решітку та викладіть на неї тушку. Запікайте все ще 30 хвилин.

Вийміть все з духовки. Перекладіть гриби на загальний таріль. Поверх викладіть готову курячу тушку. Посипте ароматною зеленню.

На гарнір ви можете приготувати тушкований на вершковому маслі свіжий шпинат з сочевицею.

Смачного!

Відеорецепт приготування курки в беконі: