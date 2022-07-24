Набридли звичні страви з курки і закортіло чогось особливого? Популярний англійський шеф-кухар Джеймі Олівер, поділився у своєму блозі смачним рецептом запеченої курки в беконі. На гарнір шеф пропонує приготувати сочевицю зі шпинатом.
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Завдяки бекону у рецепті, найніжніша частина курки – грудка залишиться соковитою та ніжною. Ми впевнені, що ця страва стане вашою улюбленою!
Рецепт курятини з овочами від Джеймі Олівера
- Час: 3 години
- Порції: 6
Приготування:
- Ретельно змастіть тушку курки олією та посипте сіллю і перцем. Натріть її руками, щоб спеції розійшлися по всій поверхні м'яса. Всередину тушки покладіть пучок свіжого розмарину. На деко покладіть цілу головку часнику.
- Відправте тушку в духовку на 60 хвилин при 200 градусах.
- По закінченні часу, дістаньте курку та перекладіть на окрему тарілку. З соків, які залишилися всередині дека ми будемо готувати гриби. Наріжте їх довільними шматками. Вичавіть з часнику м'якоть та перемішайте з грибами та курячим соком.
- На грудинку курки викладіть полоски бекону.
- Відправте деко в духовку на нижній рівень. Поверх закріпіть решітку та викладіть на неї тушку. Запікайте все ще 30 хвилин.
- Вийміть все з духовки. Перекладіть гриби на загальний таріль. Поверх викладіть готову курячу тушку. Посипте ароматною зеленню.
- На гарнір ви можете приготувати тушкований на вершковому маслі свіжий шпинат з сочевицею.
Смачного!
Відеорецепт приготування курки в беконі: