Курочка гунбао в кисло-солодкому соусі з овочами: смачний рецепт вечері за 30 хвилин

Не знаєте, що такого оригінального приготувати на вечерю, щоб і швидко, і смачно? Ми підготували для вас надзвичайно легкий у приготуванні рецепт курочки гунбао.

Курочка гунбао – чудово смакуватиме на вечерю, або обід. Кисло-солодкий смак страви з нотками японської кухні зачарує вас з першого шматочка.

Читайте також Курячий пиріг з фініками та мандаринами: ситний рецепт до святкового столу

Якщо на обід чи вечерю вам захотілось побувати в Японії – приготуйте вдома цю страву та насолоджуйтеся вишуканими смаками разом з родиною.

Рецепт курочки гунбао

Для соусу змішайте інгредієнти, зазначені в рецепті, у невеличкій каструлі. Доведіть соус до кипіння, постійно помішуючи, і варіть на слабкому вогні 2 хвилини. Відставте охолодитися. Замаринуйте готові, нарізані стріпси у соусі Териякі та залишіть на 5-10 хвилин маринуватися. За цей час наріжте овочі. Звільніть огірок від зерняток і наріжте півкружальцями, солодкий перець та моркву – невеликими шматочками, імбир і часник – соломкою, цибулю – дрібними кубиками. Розігрійте сковорідку з олією й посмажте на ній курячі стріпси до готовності. Посмажте всі овочі разом з арахісом на пательні до готовності. Додайте до овочево-арахісової суміші стріпси. Залийте соусом і потримайте все разом на вогні ще 3–5 хвилин, помішуючи. Готову страву подавайте рясно притрусивши зеленню. Курочка гунбао смакує з рисом.

– 1 упаковка курячих стріпсів;– соус Териякі для маринування;– 3 зубчики часнику;– 20 грамів свіжого імбиру;– 1 свіжий огірок;– 50 грамів зеленого горошку (свіжого чи мороженого);– 60 грамів солодкого перцю;– 60 грамів моркви;– 50 грамів ріпчастої цибулі;– 100 грамів арахісу;– олія для смаження на ваш смак;– свіжа зелень.– 1 столова ложка аджики або пасти чилі;– 4 столова ложка рисового оцту;– 2 столова ложка цукру;– 1 столова ложка крохмалю;– 1 столова ложка сухого вина;– 50 грамів соєвого соусу;– 100 грамів води.