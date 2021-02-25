Курочка гунбао в кисло-солодкому соусі з овочами: смачний рецепт вечері за 30 хвилин

Не знаєте, що такого оригінального приготувати на вечерю, щоб і швидко, і смачно? Ми підготували для вас надзвичайно легкий у приготуванні рецепт курочки гунбао.
Курочка гунбао – чудово смакуватиме на вечерю, або обід. Кисло-солодкий смак страви з нотками японської кухні зачарує вас з першого шматочка.
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Якщо на обід чи вечерю вам захотілось побувати в Японії – приготуйте вдома цю страву та насолоджуйтеся вишуканими смаками разом з родиною.
Рецепт курочки гунбао
Інгредієнти:
– 1 упаковка курячих стріпсів;
– соус Териякі для маринування;
– 3 зубчики часнику;
– 20 грамів свіжого імбиру;
– 1 свіжий огірок;
– 50 грамів зеленого горошку (свіжого чи мороженого);
– 60 грамів солодкого перцю;
– 60 грамів моркви;
– 50 грамів ріпчастої цибулі;
– 100 грамів арахісу;
– олія для смаження на ваш смак;
– свіжа зелень.
Для соусу:
– 1 столова ложка аджики або пасти чилі;
– 4 столова ложка рисового оцту;
– 2 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка крохмалю;
– 1 столова ложка сухого вина;
– 50 грамів соєвого соусу;
– 100 грамів води.
- Для соусу змішайте інгредієнти, зазначені в рецепті, у невеличкій каструлі.
- Доведіть соус до кипіння, постійно помішуючи, і варіть на слабкому вогні 2 хвилини. Відставте охолодитися.
- Замаринуйте готові, нарізані стріпси у соусі Териякі та залишіть на 5-10 хвилин маринуватися. За цей час наріжте овочі.
- Звільніть огірок від зерняток і наріжте півкружальцями, солодкий перець та моркву – невеликими шматочками, імбир і часник – соломкою, цибулю – дрібними кубиками.
- Розігрійте сковорідку з олією й посмажте на ній курячі стріпси до готовності.
- Посмажте всі овочі разом з арахісом на пательні до готовності.
- Додайте до овочево-арахісової суміші стріпси. Залийте соусом і потримайте все разом на вогні ще 3–5 хвилин, помішуючи.
- Готову страву подавайте рясно притрусивши зеленню. Курочка гунбао смакує з рисом.