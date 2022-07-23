Літо – це не той період, коли хочеться багато часу проводити на кухні. Поки на вулиці сонце, варто надавати перевагу швидким, але від того не менш смачним стравам.

Турецька кухня рідко кого залишає байдужим. Турецькі повари та господині вміють творити з допомогою звичних продуктів справжню магію, насолодження результатом якої може зайняти більше часу, аніж приготування самої страви.

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Для того, щоб приготувати курку по-черкеськи, знадобиться всього кілька звичних інгредієнтів, поєднання яких за місцевим рецептом подарує вам незабутні гастрономічні враження.

Рецепт курки по-черкеськи

Час: 15 хвилин

Порції: 1

Смачне турецьке мезе / Фото Cookidoo

Інгредієнти:

скибка хліба – 100 грамів;

курячий бульйон або молоко – 100 мілілітрів;

оливкова олія – 2 столові ложки;

волоський горіх – 100 грамів (половину потовкти у ступці);

зубчик часнику;

солодка паприка – 2 чайні ложки грамів;

подрібнене куряче м'ясо (може бути варене з бульйону) – 180 грамів;

до смаку сіль та перець;

подавати можна з хлібом.

Приготування:

Хліб кладемо в миску, заливаємо молоком або бульйоном і залишаємо, щоб він розм'як. Потім цей хліб нарізаємо шматочками, додаємо оливкову олію, подрібнені горіхи та часник. Додаємо до страви часник, чайну ложку паприки та курку. Приправляємо сіллю та перцем і все ретельно перемішуємо. Викладаємо суміш на тарілку, поливаємо ложкою гарячої оливкової олії та залишками паприки. Прикрашаємо стравами цілими горіхами. Подавати страву можна з хлібом як закуску, також вона може бути начинкою для коржиків або намазкою на сендвічі.

Смачного!