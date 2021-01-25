Рецепт курки Кордон Блю: вишукана ресторанна страва на вашому столі

Якщо вам набридли звичні страви з курки, ми радимо приготувати вишукану страву Кордон Блю з ніжною начинкою з шинки та сиру.

Апетитна та ніжна м'ясна страва Кордон Блю за рецептом Smachno News сподобається кожному члену вашої родини, адже вона хрустка ззовні та соковита всередині. Сир та шинка додають страві особливого смаку та вишуканості.

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Сordon bleu – французька страва, що в перекладі означає "синя стрічка". Існує версія, що страву вперше приготували кухарка Людовика XV – мадам Дюбарі. Саме за Кордон Блю король нагородив її синьою стрічкою, звідси пішла й назва.

Як приготувати курку Кордон Блю вдома

Ретельно помийте курку, розріжте до половини шматка гострим ножем та відбийте під харчовою плівкою, щоб не порвати м'ясо. Змастіть курячу грудку гірчицею, зверху викладіть по шматочку шинки та сиру. Загорніть все в рулет та закріпіть зубочистками. Яйця вибийте в миску, перемішайте виделкою. В окрему мисочку насипте панірувальних сухарів, а в іншу – борошно з сіллю та меленим чорним перцем. Кожен рулет з курки обваляйте спочатку в борошні, далі в яйці, потім у сухарях. Обсмажте курку на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки з обох сторін. Далі доведіть страву до готовності в духовці розігрітій до 180 градусів близько 15-20 хвилин. Смачного!

– 6 курячих грудок;– 6 скибочок твердого сиру;– 6 скибочок шинки;– 3 ст. л борошна;– 2 яйця;– 2 ст. л гірчиці;– панірувальні сухарі;– сіль, перець;– олія для смаження.