Аромат на всю кухню: рецепт курки в листковому тісті

7 грудня 2022, 18:09
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Джерело:

ania gotuje

Курка в листковому тісті – нетиповий рецепт смачної подачі філе. Ця ароматна та дієтична страва сподобається навіть найвибагливішому гостю.

Соковите філе у тандемі з листковим тістом – це такі смакові враження, від яких у захваті будуть усі гості. Ця страва має усі шанси на те, щоб стати "родзинкою" будь-якого святкового столу.

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До м'яса найкраще підійдуть начинки зі шпинату, грибів або сиру, але тут ви вільні у своєму виборі і можете обрати ту, яка смакує найбільше.

Рецепт курки в листковому тісті

Час: 1 година
Порцій: 4

Неймовірно смачно / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

  • 1 лист листкового тіста;
  • 2 курячих філе;
  • 100 грамів шпинату;
  • 40 грамів нарізаної кубиками моцарели;
  • 1 зубчик часнику;
  • 1 чайна ложка вершкового масла;
  • 1 чайна ложка прованських трав;
  • 1/3 чайної ложки солі;
  • велика дрібка перцю.

Приготування:

  1. Заздалегідь дістаньте пакет листкового тіста з холодильника, щоб тісто при розкочуванні не розсипалося. 
  2. Очистіть куряче філе від прожилок і волокон.
  3. Посипте шматочки курки прованськими травами.
  4. Розріжте обидва філе так, щоб у кожному утворилася глибока кишеня. 
  5. Шпинат покладіть в невелику каструлю  з товстим дном.
  6. Додайте плоску чайну ложку вершкового масла, давлений зубчик часнику, а також сіль та перець. На середній потужності конфорки шпинат дуже швидко розм’якне і виділить трохи води. Відіжміть зайву рідину, щоб зі шпинату "відійшла" волога.
  7. Віджатий шпинат розділіть на дві порції та вкладіть у куряче філе.
  8. Додайте до курки трішки сиру.
  9. Розгорніть листкове тісто і розправте його. Покладіть фаршировані філе вздовж так, щоб навколо кожного з них була однакова кількість тіста. Розріжте ножем лист тіста навпіл – між філе. Листкове тісто розріжте ножем так, щоб не було занадто широких смужок зверху і знизу.
  10. Починаючи з одного кінця, загорніть їх по черзі так, щоб повністю покрити філе начинкою. Початок і кінець щільно закрийте, щоб фарш не витік під час запікання. Довші смужки потрібно заправити під філе.
  11. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 45 хвилин.

Як загорнути філе / Фото ania gotuje

Порада: курячі грудки, загорнуті в тісто, перед запіканням можна змастити добре збитим яйцем.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська