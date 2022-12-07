Аромат на всю кухню: рецепт курки в листковому тісті
7 грудня 2022, 18:09Читать новость на русском
Джерело:ania gotuje
Курка в листковому тісті – нетиповий рецепт смачної подачі філе. Ця ароматна та дієтична страва сподобається навіть найвибагливішому гостю.
Соковите філе у тандемі з листковим тістом – це такі смакові враження, від яких у захваті будуть усі гості. Ця страва має усі шанси на те, щоб стати "родзинкою" будь-якого святкового столу.
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До м'яса найкраще підійдуть начинки зі шпинату, грибів або сиру, але тут ви вільні у своєму виборі і можете обрати ту, яка смакує найбільше.
Рецепт курки в листковому тісті
Час: 1 година
Порцій: 4
Неймовірно смачно / Фото ania gotuje
Інгредієнти:
- 1 лист листкового тіста;
- 2 курячих філе;
- 100 грамів шпинату;
- 40 грамів нарізаної кубиками моцарели;
- 1 зубчик часнику;
- 1 чайна ложка вершкового масла;
- 1 чайна ложка прованських трав;
- 1/3 чайної ложки солі;
- велика дрібка перцю.
Приготування:
- Заздалегідь дістаньте пакет листкового тіста з холодильника, щоб тісто при розкочуванні не розсипалося.
- Очистіть куряче філе від прожилок і волокон.
- Посипте шматочки курки прованськими травами.
- Розріжте обидва філе так, щоб у кожному утворилася глибока кишеня.
- Шпинат покладіть в невелику каструлю з товстим дном.
- Додайте плоску чайну ложку вершкового масла, давлений зубчик часнику, а також сіль та перець. На середній потужності конфорки шпинат дуже швидко розм’якне і виділить трохи води. Відіжміть зайву рідину, щоб зі шпинату "відійшла" волога.
- Віджатий шпинат розділіть на дві порції та вкладіть у куряче філе.
- Додайте до курки трішки сиру.
- Розгорніть листкове тісто і розправте його. Покладіть фаршировані філе вздовж так, щоб навколо кожного з них була однакова кількість тіста. Розріжте ножем лист тіста навпіл – між філе. Листкове тісто розріжте ножем так, щоб не було занадто широких смужок зверху і знизу.
- Починаючи з одного кінця, загорніть їх по черзі так, щоб повністю покрити філе начинкою. Початок і кінець щільно закрийте, щоб фарш не витік під час запікання. Довші смужки потрібно заправити під філе.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 45 хвилин.
Як загорнути філе / Фото ania gotujeПорада: курячі грудки, загорнуті в тісто, перед запіканням можна змастити добре збитим яйцем.