Швидка страва для гурманів: курка по-азійськи із сезонними овочами за 15 хвилин
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Набридли звичні курячі котлети чи відбивні? Тоді ось вам рецепт від української блогерки Яни Станішевської. Усього чверть години – і на вашому столі буде вишукана азійська страва.
Любителі гостренького, ця страва з курятини та овочів в азійському стилі – саме для вас. Ніжне м'ясо, соковиті овочі та пікантний соус – смакота!
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Рецепт курки по-азійськи
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Курка в азійському стилі / Фото Яни Станішевської
Інгредієнти:
– 400 г курячого філе;
– 1 кабачок;
– 1 морквина;
– ⅓ качана пекінської капусти;
– 1 солодкий перець;
– 3 зубчики часнику;
– 3 ст. л. соєвого соусу;
– 100 мл бульйону;
– насіння кунжуту;
– 2 – 3 ст. л. солодкого соусу чилі (sweet chilly);
– соняшникова або кунжутна олія для смаження.
Приготування:
- Наріжте всі овочі соломкою.
- Куряче філе наріжте тонкими смужками.
- Розігрійте сковорідку з олією й обсмажте на ній курятину.
- Додайте нарізані овочі й перемішайте.
- Через 2 хвилини відправте на сковорідку кабачок та пекінську капусту. Обсмажуйте всі інгредієнти ще 2 – 3 хвилини.
- Зменште вогонь і влийте до страви бульйон та чилі соус. Тушкуйте страву ще 5 хвилин на повільному вогні.
- Готову страву посипте насінням кунжуту й подавайте до столу.
Смачного!