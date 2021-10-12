Швидка страва для гурманів: курка по-азійськи із сезонними овочами за 15 хвилин

12 жовтня 2021 , 14:12
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Джерело:

інстаграм Яни Станішевської

Набридли звичні курячі котлети чи відбивні? Тоді ось вам рецепт від української блогерки Яни Станішевської. Усього чверть години – і на вашому столі буде вишукана азійська страва.

Любителі гостренького, ця страва з курятини та овочів в азійському стилі – саме для вас. Ніжне м'ясо, соковиті овочі та пікантний соус – смакота!

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Рецепт курки по-азійськи

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4


Курка в азійському стилі / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти:
– 400 г курячого філе;
– 1 кабачок;
– 1 морквина;
– ⅓ качана пекінської капусти;
– 1 солодкий перець;
– 3 зубчики часнику;
– 3 ст. л. соєвого соусу;
– 100 мл бульйону;
– насіння кунжуту;
– 2 – 3 ст. л. солодкого соусу чилі (sweet chilly);
– соняшникова або кунжутна олія для смаження.

Приготування:

  1. Наріжте всі овочі соломкою.
  1. Куряче філе наріжте тонкими смужками.
  1. Розігрійте сковорідку з олією й обсмажте на ній курятину.
  1. Додайте нарізані овочі й перемішайте.
  1. Через 2 хвилини відправте на сковорідку кабачок та пекінську капусту. Обсмажуйте всі інгредієнти ще 2 – 3 хвилини.
  1. Зменште вогонь і влийте до страви бульйон та чилі соус. Тушкуйте страву ще 5 хвилин на повільному вогні.
  1. Готову страву посипте насінням кунжуту й подавайте до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак