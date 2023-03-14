Ви не зможете дочекатися обіду чи вечері: готуємо курочку у часниковому соусі
Джерело:bbcgoodfood
Кремова курочка – це смак, який підкорює абсолютно усіх. Легкі нотки часнику створюють довершений баланс, який кожен може регулювати на свій смак.
Ніжне куряче м'ясо, кремова текстура, легкі нотки часнику – це поєднання змушує з нетерпінням чекати можливості почаклувати біля плити. Не турбуйтеся про вибір доречного гарніру, адже ця страва ідеально пасує до будь-якої опції.
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Рецепт курочки у кремовому часниковому соусі
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 середні курячі філе (нарізані на шматочки);
– 75 грамів борошна;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 50 грамів вершкового масла;
– 5 зубчиків часнику (їх кількість можна регулювати);
– 25 мілілітрів гарячого курячого бульйону;
– 100 мілілітрів вершків;
– 30 грамів дрібно натертого сиру.
Приготування:
- Шматочки курочки посипаємо борошном, солимо та перчимо.
- Обсмажуємо м'ясо на пательні до золотистого кольору.
- Зменшуємо вогонь до середнього та додаємо масло та часник. Готуємо 5 хвилин, поки часник не стане золотистим.
- Додаємо бульйон та тушкуємо 10 хвилин.
- Додаємо сир та вершки та тушкуємо ще 5 хвилин.
- Подаємо до столу з улюбленим гарніром.
Смачного!