Ви не зможете дочекатися обіду чи вечері: готуємо курочку у часниковому соусі

14 березня 2023, 16:27
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Джерело:

bbcgoodfood

Кремова курочка – це смак, який підкорює абсолютно усіх. Легкі нотки часнику створюють довершений баланс, який кожен може регулювати на свій смак.

Ніжне куряче м'ясо, кремова текстура, легкі нотки часнику – це поєднання змушує з нетерпінням чекати можливості почаклувати біля плити. Не турбуйтеся про вибір доречного гарніру, адже ця страва ідеально пасує до будь-якої опції.

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Рецепт курочки у кремовому часниковому соусі

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 середні курячі філе (нарізані на шматочки);
– 75 грамів борошна;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 50 грамів вершкового масла;
– 5 зубчиків часнику (їх кількість можна регулювати);
– 25 мілілітрів гарячого курячого бульйону;
– 100 мілілітрів вершків;
– 30 грамів дрібно натертого сиру.

Приготування:

  • Шматочки курочки посипаємо борошном, солимо та перчимо.
  • Обсмажуємо м'ясо на пательні до золотистого кольору.
  • Зменшуємо вогонь до середнього та додаємо масло та часник. Готуємо 5 хвилин, поки часник не стане золотистим. 
  • Додаємо бульйон та тушкуємо 10 хвилин.
  • Додаємо сир та вершки та тушкуємо ще 5 хвилин.
  • Подаємо до столу з улюбленим гарніром.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська