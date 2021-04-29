Як приготувати запечену курку у вині з мандаринами: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт курки, запеченої у вині з мандаринами, яку ви можете приготувати до свята. Запишіть собі рецепт.
Ніжне куряче м'ясо з золотою хрусткою скоринкою, запечене у вині з мандаринами сподобається усім. Завдяки правильно приготованому ароматному маринаду з часником, медом та спеціями кожен шматочок тане у роті.
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Запечена курка у вині з мандаринами
Інгредієнти:
– 4 курячі стегна;
– 8 мандаринів;
– 200 грамів меду;
– 150 грамів вина (Совіньйон Блан);
– 4 зубчики часнику;
– 2 гілочки розмарину;
– дрібка мускатного горіха;
– оливкова олія;
– сіль;
– перець.
Порції: 4
- Почистіть мандарини, наріжте скибочками, декілька цілих залиште для запікання. Цедру натріть на дрібній тертці.
- М'ясо ретельно помийте, просушіть.
- Часник почистіть, перетріть з сіллю та розмарином, викладіть у миску. Далі – додайте цедру, мандарини, мед, вино, мускатний горіх, оливкову олію, куряче м'ясо. Залиште в холодильнику на 4-5 годин.
- Форму вистеліть пергаментом, викладіть м'ясо, гілочки розмарину, кілька зубчиків часнику, мандарини.
- Розігрійте духовку до температури 165 градусів, відправте запікатись протягом 45–55 хвилин.
- Дістаньте з духовки, викладіть на тарілку. Смачного!