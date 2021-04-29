Як приготувати запечену курку у вині з мандаринами: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт курки, запеченої у вині з мандаринами, яку ви можете приготувати до свята. Запишіть собі рецепт.

Ніжне куряче м'ясо з золотою хрусткою скоринкою, запечене у вині з мандаринами сподобається усім. Завдяки правильно приготованому ароматному маринаду з часником, медом та спеціями кожен шматочок тане у роті.

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Запечена курка у вині з мандаринами

– 4 курячі стегна;– 8 мандаринів;– 200 грамів меду;– 150 грамів вина (Совіньйон Блан);– 4 зубчики часнику;– 2 гілочки розмарину;– дрібка мускатного горіха;– оливкова олія;– сіль;– перець.

Порції: 4