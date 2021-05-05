Рецепт курки в кисло-солодкому соусі від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво

5 травня 2021 , 10:40
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився із читачами рецептом смачної курочки в кисло-солодкому соусі, котра точно прийде до смаку навіть найвибагливішому гурману.

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Рецепт курки в кисло-солодкому соусі від шеф-кухаря

Інгредієнти:
 – 450 г курячої грудки без шкіри та кісток;
 – сіль на ваш смак;
 – чорний мелений перець на ваш смак;
 – 60 г кукурудзяного крохмалю;
 – 2 яйця;
 – рослинна олія для обсмажування.
Для соусу:
 – 1 ст. л рослинної олії;
 – ½ ст. л подрібненого часнику;
 – 1 болгарський перець;
 – 180 мл яблучного оцту;
 – 1 ст. л соєвого соусу;
 – 55 г кетчупу;
 – 100 г цукру.
Для презентації:
 – зелена цибуля;
 – кунжут.
  1. Ретельно натріть шматочки курятини сіллю та перцем, змастіть кукурудзяним крохмалем.
  2. Вибийте яйця в мисочку та розмішайте до однорідної консистенції. Змочіть у яєчній масі курятину.
  3. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній курятину до хрумкої скоринки.
  4. Перекладіть курятину на шар паперового рушника, щоб позбутись зайвого жиру.
  5. У великій сковороді розігрійте олію та обсмажити на ній часник до появи аромату.
  6. Додайте до часнику болгарський перець нарізаний невеликими кубиками, яблучний оцет, соєвий соус, кетчуп і цукор. Доведіть соус до кипіння та коли він загусне введіть в нього курятину.
  7. Ретельно перемішайте м'ясо з соусом, перекладіть на тарілку та прикрасьте дрібно нарізаною зеленою цибулькою та посипте кунжутним насінням. Смачного!

Найкраще подавати курятину в кисло-солодкому соусі разом із відвареним білим рисом.

Автор: Богданна Рибак