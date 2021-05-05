Рецепт курки в кисло-солодкому соусі від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво

Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився із читачами рецептом смачної курочки в кисло-солодкому соусі, котра точно прийде до смаку навіть найвибагливішому гурману.

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Рецепт курки в кисло-солодкому соусі від шеф-кухаря

Ретельно натріть шматочки курятини сіллю та перцем, змастіть кукурудзяним крохмалем. Вибийте яйця в мисочку та розмішайте до однорідної консистенції. Змочіть у яєчній масі курятину. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній курятину до хрумкої скоринки. Перекладіть курятину на шар паперового рушника, щоб позбутись зайвого жиру. У великій сковороді розігрійте олію та обсмажити на ній часник до появи аромату. Додайте до часнику болгарський перець нарізаний невеликими кубиками, яблучний оцет, соєвий соус, кетчуп і цукор. Доведіть соус до кипіння та коли він загусне введіть в нього курятину. Ретельно перемішайте м'ясо з соусом, перекладіть на тарілку та прикрасьте дрібно нарізаною зеленою цибулькою та посипте кунжутним насінням. Смачного!

– 450 г курячої грудки без шкіри та кісток;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак;– 60 г кукурудзяного крохмалю;– 2 яйця;– рослинна олія для обсмажування.– 1 ст. л рослинної олії;– ½ ст. л подрібненого часнику;– 1 болгарський перець;– 180 мл яблучного оцту;– 1 ст. л соєвого соусу;– 55 г кетчупу;– 100 г цукру.– зелена цибуля;– кунжут.

Найкраще подавати курятину в кисло-солодкому соусі разом із відвареним білим рисом.