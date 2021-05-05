Рецепт курки в кисло-солодкому соусі від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво

Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився із читачами рецептом смачної курочки в кисло-солодкому соусі, котра точно прийде до смаку навіть найвибагливішому гурману.
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Рецепт курки в кисло-солодкому соусі від шеф-кухаряІнгредієнти:
– 450 г курячої грудки без шкіри та кісток;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак;
– 60 г кукурудзяного крохмалю;
– 2 яйця;
– рослинна олія для обсмажування.
Для соусу:
– 1 ст. л рослинної олії;
– ½ ст. л подрібненого часнику;
– 1 болгарський перець;
– 180 мл яблучного оцту;
– 1 ст. л соєвого соусу;
– 55 г кетчупу;
– 100 г цукру.
Для презентації:
– зелена цибуля;
– кунжут.
- Ретельно натріть шматочки курятини сіллю та перцем, змастіть кукурудзяним крохмалем.
- Вибийте яйця в мисочку та розмішайте до однорідної консистенції. Змочіть у яєчній масі курятину.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній курятину до хрумкої скоринки.
- Перекладіть курятину на шар паперового рушника, щоб позбутись зайвого жиру.
- У великій сковороді розігрійте олію та обсмажити на ній часник до появи аромату.
- Додайте до часнику болгарський перець нарізаний невеликими кубиками, яблучний оцет, соєвий соус, кетчуп і цукор. Доведіть соус до кипіння та коли він загусне введіть в нього курятину.
- Ретельно перемішайте м'ясо з соусом, перекладіть на тарілку та прикрасьте дрібно нарізаною зеленою цибулькою та посипте кунжутним насінням. Смачного!
Найкраще подавати курятину в кисло-солодкому соусі разом із відвареним білим рисом.