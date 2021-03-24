Тушкована курятина з картоплею в горщику: домашній рецепт

Якщо думаєте, що приготувати на обід. Ми підготували для вас рецепт тушкованої курятини з картоплею в горщику.

Ніжне дієтичне м'ясо з курятиною та картоплею у духовці – смачна страва на обід, яка сподобається всім.

Читайте також Рецепт дієтичної запіканки з капусти та курятини: смачна страва на обід від тренера

Тушкована курятина з картоплею в горщику

Курячі стегенця ретельно помийте, відокремте м'ясо від кісток, наріжте скибочками. На пательні з олією обсмажте до готовності. Цибулю почистіть, наріжте, обсмажте окремо на пательні. Помийте, почистіть яблуко, зніміть шкірку і нарізати скибочками. Картоплю помийте, почистіть, наріжте кубиками. Моркву помийте, почистіть, натріть на грубій тертці. У мисці змішайте картоплю з морквою, додайте сіль. У керамічний горщик викладіть шарами: обсмажену цибулю, додайте гвоздику, обсмажене м'ясо, картоплю з морквою, м'ясо з картоплею, зверху посипте зеленню, додайте сіль, перець, гілочку розмарину. Змастіть майонезом і викладіть шматочки вершкового масла. Залийте водою майже до верху, накрийте кришкою і поставте у духовку, запікатись протягом години. Через півгодини додайте скибочки яблук. Подавати страву можна прямо в горщику. Смачного!

– 300 грамів курячих стегенець;– 1 гілочка розмарину;– 6-8 картоплин;– 2 цибулі;– 1-2 моркви;– 2 столові ложки майонезу;– масло вершкове;– кріп;– 1-2 шт. гвоздики;– 1 яблуко;– перець.