Курка запечена з апельсинами: рецепт смачного обіду
21 січня 2023, 13:27Читать новость на русском
Джерело:Сook with me at home
Суботній обід повинен бути по-особливому смачним та оригінальним. Чому б не зупинити свій вибір на курочці з апельсинами.
Курка запечена з апельсинами - це фантастично смачно, оригінально та яскраво. таку страву можна готувати не тільки у будні, а й на сімейні свята чи на посиденьки з друзями.
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Ми обожнюємо прості та доступні рецепти. Цей саме такий, адже з ним не потрібно довго возитися на кухні, задіювати купу процесів та кулінарних технік.
Рецепт курки з апельсинами
- Час: 2 години (з маринуванням)
- Порції: 4 – 6
– 4 – 6 штук курячих стегенець чи гомілок;
– 2 апельсини;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка солі;
– половина чайної ложки чорного меленого перцю;
– 3 гілочки розмарину.
Приготування:
- Куряче м'ясо викладаємо у жаротривку форму, поруч розмарин.
- В окремий посуд вичавлюємо сік одного апельсина, додаємо соєвий соус і всі спеції, вичавлюємо часник. Розмішуємо до розчинення цукру і цим заливаємо курятину. Відправляємо маринуватися в холодильник на 1 – 2 години.
- Виймаємо з холодильника, нарізаємо на шматки апельсин і кладемо в форму. Накриваємо фольгою та запікаємо при 200 градусах до готовності 30 – 60 хвилин. Коли курка майже готова, знімаємо фольгу і дати підрум'янитися ще хвилин 10 – 20, періодично поливаючи соусом в якому печеться курка.
Смачного!