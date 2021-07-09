Курник з млинцями: давній рецепт святкового пирога з куркою та рисом для особливої події

9 липня 2021 , 19:40
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Чекаєте в гості родину або багато друзів? Приготуйте для них соковитий та смачний пиріг за давнім рецептом кулінарки Лізи Глінської. Запевняємо вас, що гості та рідні буду приємно здивовані стравою!

Курник – справжній король пирогів, адже він надзвичайно великий, у ньому багато начинки, а ще шари з млинців.

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Українська кулінарка Ліза Глінська поділилася з читачами давнім рецептом величного пирога, й зазначила, що його готували у її родині кілька поколінь.

Хоч рецепт курника доволі великий, у ньому багато процесів, але у приготуванні він доволі легкий та з простих продуктів.

Рецепт курника з двома начинками

  • Час: 3 – 4 години
  • Порції: 8 – 10


Скріншот з відео

Інгредієнти для опари:
 – 300 мл молока;
 – 150 г борошна;
 – 20 г цукру;
 – 15 г свіжих дріжджів або 5 г сухих.
  1. Для приготування опари змішайте молоко, цукор та дріжджі.
  2. Додайте борошно до суміші. Бажано просіяти його через дрібне сито, щоб не було грудочок.


    Скріншот з відео
     
  3. Перемішайте суміш для опари, накрийте шаром харчової плівки та залишіть підійматися в теплому місці без протягів на 20 – 30 хвилин.
Інгредієнти для тіста:
 – 500 г борошна;
 – 100 г вершкового масла;
 – 2 яйця;
 – 40 г цукру;
 – 5 г солі.
  1. Для приготування тіста змішайте опару, яйця, цукор, вершкове масло, борошно та сіль. Перемішайте до однорідної консистенції.


    Скріншот з відео
     
  2. Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть підростати в теплому місці без протягів на 2 години.
Інгредієнти для начинки з куркою та грибами:
 – 1 кг курятини;
 – 300 г грибів;
 – 1 цибулина;
 – 10 г вершкового масла;
 – 10 г рослинної олії;
 – сіль та чорний мелений перець на ваш смак.
  1.  Для приготування м'ясної начинки відваріть курятину  в підсоленій воді до готовності. Відділіть м'ясо від кісток та наріжте дрібними шматками.


    Скріншот з відео
     
  2. Гриби та цибулю наріжте невеликими шматочками та обсмажте на суміші з рослинної олії та вершкового масла. Заправте сіллю та чорним меленим перцем.
  3. З'єднайте курятину з овочевою засмажкою, добре перемішайте.

​Також ви можете обрати начинку для курника без м'яса, з яйцем, рисом та зеленню. Такий варіант страви підійде для пісного меню, або якщо ви не вживаєте м'яса.

Або приготуйте курник з двома начинками – так буде ситніше та смачніше!

Інгредієнти для начинки з рисом, зеленню та яйцем:
 – 150 г відвареного рису;
 – 3 яйця;
 – 100 г зеленої цибулі;
 – сіль на ваш смак;
 – кріп на ваш смак.
  1. Для приготування пісної начинки наріжте попередньо відварені яйця невеликими шматочками.
  2. Дрібно насічіть зелену цибулю та кріп.


    Скріншот з відео
     
  3. З'єднайте всі інгредієнти для начинки та перемішайте.
Інгредієнти для млинців:
 – 190 мл молока;
 – 1 яйце;
 – 100 г борошна;
 – ½ ч. л. цукру;
 – 30 мл рослинної олії;
 – дрібка солі.
  1. Для приготування млинців змішайте молоко, яйця, рослинну олію, сіль, цукор та борошно. Перемішайте до однорідної маси.
  2. Обсмажте млинці на сковорідці з обох сторін.

Формуємо курник

  1. Розімніть тісто. Відділіть 1/3 частину та розкачайте колом, діаметр близько 26 сантиметрів.


    Скріншот з відео
     
  2. Викладіть ¼ частину курячої начинки, розрівняйте та накрийте млинцем.


    Скріншот з відео
     
  3. Викладіть 1/3 частину рисової начинки, розрівняйте та накрийте млинцем.


    Скріншот з відео
     
  4. Чергуйте шари з начинок перекладаючи їх млинцями. Верхній шар курячої начинки не накривайте млинцем.


    Скріншот з відео
     
  5. Розкачайте тісто, що залишилося колом та накрийте ним пиріг. Ретельно защепіть краї тіста.


    Скріншот з відео
     
  6. Сформуйте в центрі пирога невелику дірочку.
  7. Для глазурування пирога змішайте яєчний жовток та трішки молока. Рясно змастіть тісто за допомогою пензлика.
  8. Щоб красиво задекорувати пиріг можна використати залишки тіста.


    Скріншот з відео
     
  9. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг в режимі "Конвекція" протягом 40 – 45 хвилин.


    Скріншот з відео
     
  10. Накрийте готовий пиріг сухим рушником доки він теплий. Смачного!

Рецепт курника з м'ясною та рисовою начинкою – відео:

 

Автор: Богданна Рибак