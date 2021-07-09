Курник з млинцями: давній рецепт святкового пирога з куркою та рисом для особливої події
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Чекаєте в гості родину або багато друзів? Приготуйте для них соковитий та смачний пиріг за давнім рецептом кулінарки Лізи Глінської. Запевняємо вас, що гості та рідні буду приємно здивовані стравою!
Курник – справжній король пирогів, адже він надзвичайно великий, у ньому багато начинки, а ще шари з млинців.
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Українська кулінарка Ліза Глінська поділилася з читачами давнім рецептом величного пирога, й зазначила, що його готували у її родині кілька поколінь.
Хоч рецепт курника доволі великий, у ньому багато процесів, але у приготуванні він доволі легкий та з простих продуктів.
Рецепт курника з двома начинками
- Час: 3 – 4 години
- Порції: 8 – 10
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– 300 мл молока;
– 150 г борошна;
– 20 г цукру;
– 15 г свіжих дріжджів або 5 г сухих.
- Для приготування опари змішайте молоко, цукор та дріжджі.
- Додайте борошно до суміші. Бажано просіяти його через дрібне сито, щоб не було грудочок.
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- Перемішайте суміш для опари, накрийте шаром харчової плівки та залишіть підійматися в теплому місці без протягів на 20 – 30 хвилин.
– 500 г борошна;
– 100 г вершкового масла;
– 2 яйця;
– 40 г цукру;
– 5 г солі.
- Для приготування тіста змішайте опару, яйця, цукор, вершкове масло, борошно та сіль. Перемішайте до однорідної консистенції.
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- Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть підростати в теплому місці без протягів на 2 години.
– 1 кг курятини;
– 300 г грибів;
– 1 цибулина;
– 10 г вершкового масла;
– 10 г рослинної олії;
– сіль та чорний мелений перець на ваш смак.
- Для приготування м'ясної начинки відваріть курятину в підсоленій воді до готовності. Відділіть м'ясо від кісток та наріжте дрібними шматками.
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- Гриби та цибулю наріжте невеликими шматочками та обсмажте на суміші з рослинної олії та вершкового масла. Заправте сіллю та чорним меленим перцем.
- З'єднайте курятину з овочевою засмажкою, добре перемішайте.
Також ви можете обрати начинку для курника без м'яса, з яйцем, рисом та зеленню. Такий варіант страви підійде для пісного меню, або якщо ви не вживаєте м'яса.
Або приготуйте курник з двома начинками – так буде ситніше та смачніше!Інгредієнти для начинки з рисом, зеленню та яйцем:
– 150 г відвареного рису;
– 3 яйця;
– 100 г зеленої цибулі;
– сіль на ваш смак;
– кріп на ваш смак.
- Для приготування пісної начинки наріжте попередньо відварені яйця невеликими шматочками.
- Дрібно насічіть зелену цибулю та кріп.
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- З'єднайте всі інгредієнти для начинки та перемішайте.
– 190 мл молока;
– 1 яйце;
– 100 г борошна;
– ½ ч. л. цукру;
– 30 мл рослинної олії;
– дрібка солі.
- Для приготування млинців змішайте молоко, яйця, рослинну олію, сіль, цукор та борошно. Перемішайте до однорідної маси.
- Обсмажте млинці на сковорідці з обох сторін.
Формуємо курник
- Розімніть тісто. Відділіть 1/3 частину та розкачайте колом, діаметр близько 26 сантиметрів.
Скріншот з відео
- Викладіть ¼ частину курячої начинки, розрівняйте та накрийте млинцем.
Скріншот з відео
- Викладіть 1/3 частину рисової начинки, розрівняйте та накрийте млинцем.
Скріншот з відео
- Чергуйте шари з начинок перекладаючи їх млинцями. Верхній шар курячої начинки не накривайте млинцем.
Скріншот з відео
- Розкачайте тісто, що залишилося колом та накрийте ним пиріг. Ретельно защепіть краї тіста.
Скріншот з відео
- Сформуйте в центрі пирога невелику дірочку.
- Для глазурування пирога змішайте яєчний жовток та трішки молока. Рясно змастіть тісто за допомогою пензлика.
- Щоб красиво задекорувати пиріг можна використати залишки тіста.
Скріншот з відео
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг в режимі "Конвекція" протягом 40 – 45 хвилин.
Скріншот з відео
- Накрийте готовий пиріг сухим рушником доки він теплий. Смачного!
Рецепт курника з м'ясною та рисовою начинкою – відео: