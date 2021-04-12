Куряча грудка в апельсиновому соусі: домашній рецепт

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Джерело:

Наша Ряба

Думаєте, що смачненького з’їсти на вечерю? Ми підготували для вас рецепт вишуканої страви в апельсиновому соусі, яку ви можете легко приготувати вдома.

Ніжне куряче філе з апельсиновим соусом можна подавати у будні й свята. Страва готується швидко – протягом 30-40 хвилин, яка сподобається не тільки смаком, а й гарною презентацією.

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Куряча грудка в апельсиновому соусі

Інгредієнти:
– 2 шт. курячого філе;
– 2-3 апельсини;
– вершкове масло 82% (для смаження);
– сіль;
– перець.
  1. Ретельно помийте куряче філе, обсушіть паперовим рушником, натріть сіллю і перцем.
  2. М'ясо викладіть на пательню з розігрітим вершковим маслом, обсмажте з двох сторін протягом 3-4 хвилини.
  3. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, викладіть м'ясо на деко, відправте запікатись протягом 10 хвилин.
  4. Для приготування апельсинового соусу помийте апельсини. З одного апельсина вичавіть сік, натріть цедру. Інший – наріжте кільцями.
  5. На пательню викладіть апельсинові кільця, вилийте сік, додайте цедру, варіть сироп на середньому вогні.
  6. Дістаньте м'ясо з духовки, викладіть на пательню з сиропом, кілька разів переверніть, накрийте кришкою і розігрійте.
  7. Викладіть на тарілку. Смачного!