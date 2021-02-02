Куряча лазанья під соусом Помодоро: простий рецепт

Коли немає часу, спробуйте приготувати лазанью з куркою і томатним соусом. Це – чудовий варіант для тих, хто цінує свій час.
Джерело: Наша Ряба
Лазанья – чудова ідея для обіду або вечері, яку можна швидко приготувати. Пропонуємо простий рецепт лазаньї з курячим філе з додаванням ароматного томатного соусу, яка сподобається усім.
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Рецепт лазаньї
Інгредієнти:
– 4 шт. курячого філе (стегна);
– 10 шт. листків лазаньї;
– 4 помідори;
– 200 грамів вершків 33%;
– 300 грамів сиру;
– 1 літр молока 2,5%;
– 100 грамів вершкового масла 82%;
– 2 столові ложки борошна пшеничного;
– 1 гілочка базиліку;
– сіль, перець
- Для приготування ретельно помийте куряче філе, подрібніть на часточки. Обсмажте на пательні додайте сіль, перець, вершки, тушкуйте декілька хвилин до готовності.
- У каструлі з окропом відваріть листки лазаньї до готовності.
- Помийте помідори, наріжте напівкільцями.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Для приготування соусу просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. На гарячу пательню викладіть вершкове масло, додайте борошно, сіль, перець, влийте молоко, перемішайте і варіть до загустіння.
- У форму для запікання викладіть шарами декілька разів – соус, зверху викладіть листки лазаньї, куряче філе, помідори кільцями. Останній шар змастіть соусом, зверху викладіть тертий сир.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів і відправте запікатись протягом 30 хвилин.
- Витягніть з духовки, розріжте та викладіть на тарілку.
Як приготувати соус "Помодоро"
Інгредієнти:
– 4-6 помідорів;
– 1 цибуля;
– 1 зубчик часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 гілочка базиліку;
– сіль.
- Для приготування соусу помийте, почистіть від шкірки помідори, наріжте кубиками.
- Цибулю, часник почистіть від лушпиння, подрібніть ножем.
- Помийте, подрібніть ножем базилік.
- На розігрітій пательні на оливковій олії обсмажте цибулю, часник до золотої скоринки, викладіть помідори, додайте сіль, подрібнений базилік, перемішайте, тушкуйте 30-35 хвилин до готовності. Зніміть з вогню.
- Лазанью перед подачею, задекоруйте базиліком і подавайте з соусом. Смачного!