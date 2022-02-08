Куряча піца барбекю: найкращий вибір для великої компанії

8 лютого 2022 , 22:54
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Джерело:

Damn delicious

Серед безлічі рецептів італійської піци, цю ви запам'ятаєте за насиченим смаком соусу барбекю, а соковите куряче м'ясо доповнить та наситить страву.

Ви можете використовувати домашнє тісто для піци або придбати його в магазині. Цей рецепт піци барбекю дуже зручний, адже в ньому ви можете використати вже приготовану курку, що залишилася після вечері чи обіду.

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Рецепт піци барбекю з куркою

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 6


Фото Damn delicious

Інгредієнти:
– 2 столові ложки оливкової олії;
– ¼ склянки жовтого кукурудзяного борошна;
– тісто для піци;
– ½ склянки плюс 2 столові ложки соусу барбекю;
– 2 склянки подрібненої курки;
– 1 склянка копченого сиру чедер;
– 1 склянка моцарелли;
– ½ склянки червоної цибулі;
– сіль;
– свіжомелений перець;
– 3 столові ложки подрібненого свіжого листя кінзи.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Злегка змастіть круглу форму для піци оливковою олією.
  1. Посипте стільницю кукурудзяним борошном та розкачайте тісто. Перекладіть його в форму для піци.
  1. Змастіть корж соусом барбекю.


Фото Damn delicious

  1. Наріжте цибулю дрібними кубиками, сир натріть на тертці.
  1. Зверху покладіть курку, сир і цибулю. Присмачте спеціями за бажанням.
  1. Поставте піцу в духовку і запікайте 20 – 24 хвилини.
  1. Посипте готову піцу свіжою зеленню та одразу подавайте до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак