Куряча піца барбекю: найкращий вибір для великої компанії

Серед безлічі рецептів італійської піци, цю ви запам'ятаєте за насиченим смаком соусу барбекю, а соковите куряче м'ясо доповнить та наситить страву.

Ви можете використовувати домашнє тісто для піци або придбати його в магазині. Цей рецепт піци барбекю дуже зручний, адже в ньому ви можете використати вже приготовану курку, що залишилася після вечері чи обіду.

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Рецепт піци барбекю з куркою

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6



Фото Damn delicious

– 2 столові ложки оливкової олії;– ¼ склянки жовтого кукурудзяного борошна;– тісто для піци;– ½ склянки плюс 2 столові ложки соусу барбекю;– 2 склянки подрібненої курки;– 1 склянка копченого сиру чедер;– 1 склянка моцарелли;– ½ склянки червоної цибулі;– сіль;– свіжомелений перець;– 3 столові ложки подрібненого свіжого листя кінзи.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Злегка змастіть круглу форму для піци оливковою олією.

Посипте стільницю кукурудзяним борошном та розкачайте тісто. Перекладіть його в форму для піци.

Змастіть корж соусом барбекю.



Фото Damn delicious

Наріжте цибулю дрібними кубиками, сир натріть на тертці.

Зверху покладіть курку, сир і цибулю. Присмачте спеціями за бажанням.

Поставте піцу в духовку і запікайте 20 – 24 хвилини.

Посипте готову піцу свіжою зеленню та одразу подавайте до столу.

Смачного!