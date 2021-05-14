Курочка в тісті з ананасом: домашній рецепт

Думаєте, що приготувати гостям швидко і смачно? До вашої уваги рецепт курятини з ананасом у тісті з карамеллю – оригінальна страва сподобається усім.

Вишукану страву з курятиною, сиром у тісті, задекоровану золотистою карамеллю, ви можете подавати у будні та свята. Ми впевнені, що така страва сподобається не тільки смаком, а й презентацією.

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Курочка в тісті з ананасом

Тісто розділіть на три частини, кожен змастіть розтопленим маслом, викладіть у форму. Ананас почистіть, наріжте кубиками. Сир натріть на тертці. У мисці збийте яйце у пишну піну. Філе помийте, наріжте скибочками, викладіть на тісто, додайте ананас, посипте тертим сиром. Накрийте тістом, сформуйте щільний конверт, змастіть яйцем, посипте арахісом. Розігрійте духовку до температури 160-170 градусів, відправте запікатись протягом 40 хвилин. Для приготування карамелі у каструлі з'єднайте цукор з водою, додайте оцет, дрібку солі, перемішайте. Розігрійте на сильному вогні до золотаво-коричневого відтінку. Щоб перевірити карамель на готовність, потрібно набрати трошки карамелі в ложку та капнути у холодну воду. Якщо крапля "скляна", тобто застигла — карамель готова, а якщо м'яка — ні. Готовий пиріг викладіть на тарілку, задекоруйте карамеллю. На дві хвилини відправте у морозильну камеру, дістаньте й одразу подавайте. Смачного!

– 2 курячих філе;– 150 грамів тіста;– 70 грамів вершкового масла 82%;– 200 грамів сиру Моцарела;– 1 яйце;– 40 грамів арахісу;– 100 грамів ананаса;– перець;– 200 грамів цукру;– 20 грамів оцту;– 30 мілілітрів води;– сіль.