Соковите куряче філе за 15 хвилин: готуємо в соусі теріякі

2 лютого 2023, 10:05
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Коли потрібно швидко перекусити, або подати на стіл обід чи вечерю – скористайтеся цим рецептом курятини в соусі теріякі.

Обирайте для страви курячу грудку – вона ніжна, дієтична та ідеально підходить до рецепта.

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Подавайте курятину теріякі з улюбленим гарніром: відвареним рисом, картоплею, спагеті чи овочевим салатом.

Рецепт курятини теріякі

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 2 курячих філе;
 – 1 столова ложка борошна;
 – 2 зубчики часнику;
 – 15 грамів масла;
 – 3 столові ложки теріякі;
 – 1 чайна ложка меду; 
 – олія для смаження;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • ️Курячу грудку ділимо на 2 філе і робимо надрізи кубиками. При цьому не варто розрізати філе повністю.
  • ️Солимо, перчимо, масажуємо, посипаємо борошном.
  • ️Розігріваємо сковорідку з олією і викладаємо на неї філе. Смажимо з кожної сторони по 5 хвилин, під кришкою. Додаємо часник, масло, смажимо ще пару хвилин.
  • Додаємо теріякі і мед, смажимо, вимочуючи в соусі, щоб філе повністю були покриті теріякі.
  • ️Відразу подаємо до гарніру, посипаємо по бажанню кунжутом і зеленою цибулькою.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак