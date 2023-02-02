Соковите куряче філе за 15 хвилин: готуємо в соусі теріякі
2 лютого 2023, 10:05Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Коли потрібно швидко перекусити, або подати на стіл обід чи вечерю – скористайтеся цим рецептом курятини в соусі теріякі.
Обирайте для страви курячу грудку – вона ніжна, дієтична та ідеально підходить до рецепта.
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Подавайте курятину теріякі з улюбленим гарніром: відвареним рисом, картоплею, спагеті чи овочевим салатом.
Рецепт курятини теріякі
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
– 2 курячих філе;
– 1 столова ложка борошна;
– 2 зубчики часнику;
– 15 грамів масла;
– 3 столові ложки теріякі;
– 1 чайна ложка меду;
– олія для смаження;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- ️Курячу грудку ділимо на 2 філе і робимо надрізи кубиками. При цьому не варто розрізати філе повністю.
- ️Солимо, перчимо, масажуємо, посипаємо борошном.
- ️Розігріваємо сковорідку з олією і викладаємо на неї філе. Смажимо з кожної сторони по 5 хвилин, під кришкою. Додаємо часник, масло, смажимо ще пару хвилин.
- Додаємо теріякі і мед, смажимо, вимочуючи в соусі, щоб філе повністю були покриті теріякі.
- ️Відразу подаємо до гарніру, посипаємо по бажанню кунжутом і зеленою цибулькою.
Смачного!