Філе куряче зі шпинатом та креветками: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт вишуканої страви – куряче філе зі шпинатом та креветками, яку можна подати у будні та свята. Як приготувати – читайте у матеріалі.

Ніжне м'ясо курятини зі шпинатом та креветками подають з соусом, який ви легко приготуєте вдома. Страва сподобається не тільки смаком, а й гарною презентацією.

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Куряче філе зі шпинатом та креветками

Шпинат заздалегідь розморозьте. Цибулю почистіть, подрібніть ножем. На пательні з вершковим маслом обсмажте шпинат з цибулею, викладіть на тарілку, залиште для охолодження. Частину креветок почистіть, відваріть. Куряче філе ретельно помийте, відбийте, викладіть шпинат з цибулею, креветки, загорніть, сформуйте у рулет. Рулет щільно загорніть у харчову плівку, кінці закріпіть ниткою, відваріть на пару. Селеру, моркву, помийте, почистіть, натріть на грубій тертці. Для приготування соусу помийте, обсмажте панцирі креветок з нашаткованими очищеними овочами. Далі – додайте томат, 500 мілілітрів води, тушкуйте 20 хвилин, процідіть. Бульйон готуйте до стану сиропу, додайте вершки, коньяк, збийте. Готовий рулет відділіть від плівки, наріжте на порції. Подавайте з соусом. Смачного!

– 4 курячих філе;– 100 грамів шпинату;– 1-2 цибулі;– 300 грамів креветок;– 1 чайна ложка вершкового масла;– 1 томат;– 1-2 моркви;– 20 грамів селери;– 150 мілілітрів вершків 30-33%;– 40 мілілітрів коньяку;– 1 столова ложка рослинної олії.