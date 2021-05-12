Куряче фрікасе з оливками та овочами: домашній рецепт

12 травня 2021 , 18:37
Читать новость на русском

Джерело:

Наша Ряба

Ніжне куряче філе у вишуканому соусі з овочами – оригінальна та смачна страва, яку ви можете приготувати на вечерю. Запишіть собі рецепт.

Фрікасе – страва французької кухні. Традиційно готують з ніжним курячим м'ясом, тушкують у вершковому маслі та додають спаржу, каперси та гриби. 

Читайте також Фокача з куркою, цибулею та оливками: домашній рецепт

Куряче фрікасе з оливками та овочами

Інгредієнти:
– 250 грамів курячого філе;
– 60 грамів білого сухого вина;
– 200 грамів вершків 30%;
– 200 грамів води;
– 10 грамів сиру Пармезан;
– 30 грамів оливок;
– 30 грамів цибулі;
– 20 грамів олії;
– перець;
– сіль.
Інгредієнти для гарніру:
– 200 грамів картоплі;
– 200 грамів моркви;
– 50 грамів цибулі;
– 30 грамів оливок;
– 50 грамів спаржі;
– 10 грамів часнику;
– 50 грамів олії;
– 30 грамів цукру;
– перець;
– сіль.

Порції: 2

  1. Помийте овочі. Картоплю, моркву відваріть у каструлі з окропом протягом 10-15 хвилин. Дістаньте та залиште для охолодження.
  2. Почистіть цибулю, наріжте кубиками.
  3. Оливки розріжте навпіл.
  4. Для приготування соусу цибулю, оливки викладіть у каструлю, додайте олію. На маленькому вогні готуйте до м’якості, додайте вино, тушкуйте до випарення. Далі – додайте воду, вершки, сир, доведіть суміш до кипіння.
  5. Куряче філе ретельно помийте, змастіть сіллю та перцем, сформуйте рулет, закріпіть краї шпажками.
  6. На розігріту пательню з олією викладіть філе, обсмажте до рум’яної скоринки. Перекладіть у каструлю з соусом, готуйте на помірному вогні протягом 20 хвилин.
  7. Часник почистіть, натріть на тертці.
  8. Картоплю, моркву, цибулю, спаржу, наріжте, обсмажте на пательні. За дві хвилини до готовності додайте часник, цукор, перемішайте.
  9. Готове куряче філе розріжте навпіл, викладіть на тарілку, полийте соусом, додайте овочі. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева