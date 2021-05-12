Куряче фрікасе з оливками та овочами: домашній рецепт

Ніжне куряче філе у вишуканому соусі з овочами – оригінальна та смачна страва, яку ви можете приготувати на вечерю. Запишіть собі рецепт.
Фрікасе – страва французької кухні. Традиційно готують з ніжним курячим м'ясом, тушкують у вершковому маслі та додають спаржу, каперси та гриби.
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Куряче фрікасе з оливками та овочамиІнгредієнти:
– 250 грамів курячого філе;
– 60 грамів білого сухого вина;
– 200 грамів вершків 30%;
– 200 грамів води;
– 10 грамів сиру Пармезан;
– 30 грамів оливок;
– 30 грамів цибулі;
– 20 грамів олії;
– перець;
– сіль.
Інгредієнти для гарніру:
– 200 грамів картоплі;
– 200 грамів моркви;
– 50 грамів цибулі;
– 30 грамів оливок;
– 50 грамів спаржі;
– 10 грамів часнику;
– 50 грамів олії;
– 30 грамів цукру;
– перець;
– сіль.
Порції: 2
- Помийте овочі. Картоплю, моркву відваріть у каструлі з окропом протягом 10-15 хвилин. Дістаньте та залиште для охолодження.
- Почистіть цибулю, наріжте кубиками.
- Оливки розріжте навпіл.
- Для приготування соусу цибулю, оливки викладіть у каструлю, додайте олію. На маленькому вогні готуйте до м’якості, додайте вино, тушкуйте до випарення. Далі – додайте воду, вершки, сир, доведіть суміш до кипіння.
- Куряче філе ретельно помийте, змастіть сіллю та перцем, сформуйте рулет, закріпіть краї шпажками.
- На розігріту пательню з олією викладіть філе, обсмажте до рум’яної скоринки. Перекладіть у каструлю з соусом, готуйте на помірному вогні протягом 20 хвилин.
- Часник почистіть, натріть на тертці.
- Картоплю, моркву, цибулю, спаржу, наріжте, обсмажте на пательні. За дві хвилини до готовності додайте часник, цукор, перемішайте.
- Готове куряче філе розріжте навпіл, викладіть на тарілку, полийте соусом, додайте овочі. Смачного!