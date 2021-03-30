Як приготувати куряче суфле: домашній рецепт

Якщо вам набридли традиційні страви з курки. Ми підготували для вас рецепт ніжного суфле, яке можна подати на обід або вечерю.

Суфле – страва французької кухні, яку традиційно запікають у духовці. Під час приготування потрібно дотримуватися послідовністі процесів. Щоб суфле не падало, компоненти повинні бути кімнатної температури.

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Куряче суфле

Філе ретельно помийте, відваріть, пропустіть через м'ясорубку. Молоко вилийте у каструлю, доведіть до кипіння, поставте на 5-10 хвилин холонути. У миску викладіть фарш, додайте вершкове масло, гаряче молоко, жовтки, борошно і сіль. Ретельно перемішайте, викладіть у змащену маслом форму. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, запікайте протягом 20-25 хвилин. Перед подачею ретельно помийте, наріжте полуницю тонкими скибочками. Базилік помийте. Викладіть суфле, задекоруйте гілочками базиліку. Смачного!

– 300 грамів курячого філе;– 1 столова ложка вершкового масла 82%;– 1-2 жовтки;– 2-3 чайні ложки борошна;– 1/2 склянки молока;– 4-5 гілочок базиліку;– полуниця;– сіль.